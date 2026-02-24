Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 лютого?

Місяць розповідає

День активізації сил зла, які можуть становити для нас небезпеку — до того ж не тільки моральну, а й фізичну. Ми страждатимемо від сумнівів, з одного боку, та легковір’я, з іншого, через що легко можна буде стати жертвою хибних думок, обману та шахрайства.

Реклама

Місяць рекомендує

Дуже важливо дотримуватися обережності в будь-якій — непростій — професійній або життєвій ситуації, не піддаватися тривогам і страхам, не реагувати на чужі провокації, яких у цей час буде дуже багато, і не брати участі в конфліктах.

Місяць застерігає

Категоричне табу — всілякі ризиковані дії, особливо — у фінансовій сфері: будь-які витрати, зроблені в цей час, з великою часткою ймовірності виявляться марними. Також небажано носити із собою великі суми грошей, якщо, звісно, ми не хочемо залишитися без них.

Читайте також: