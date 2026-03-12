Вночі РФ вдарила просто по житлових будинках: де вбили 15-річну дівчинку

Іграшка. / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти четверга, 12 березня, армія РФ атакувала Менську громаду, що в Чернігівській області. Загинула дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Менської міської ради.

«Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Під час російської атаки загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали поранення.

Окрім того, сьогодні, 12 березня, місцева влада оголосила День жалоби за загиблою дитиною.

Що відомо про атаку

На місці трагедії працюють поліцейські та рятувальники. Триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим.

За даними ДСНС, вночі було атакований Корюківський район. Через падіння БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані.

Реклама

Фото наслідків

Росія вдарила по житлових будинках на Чернігівщині. / © ДСНС

Росія вдарила по житлових будинках на Чернігівщині. / © ДСНС

Росія вдарила по житлових будинках на Чернігівщині. / © ДСНС

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА з півночі та сходу. Зокрема, безпілотники фіксували на Чернігівщині.