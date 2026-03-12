Ізраїль озвучив умову завершення війни з Іраном

Ізраель Кац / © Associated Press

Американо-ізраїльська операція проти Ірану не має часових обмежень, а тому триватиме «скільки потрібно».

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац, повідомляє The Times of Israe.

«Операція триватиме без обмежень у часі — стільки скільки потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не досягнемо перемоги в кампанії», — наголосив політик.

Втім, Кац наголосив, що одна з цілей ударів Армії оборони Ізраїлю — «дозволити іранському народу повстати, діяти та повалити цей режим. З його слів, США та Ізраїль „здійснюють вражальні та систематичні операції, спрямовані проти особового складу режиму.

Очільник Міноборони Ізраїлю назвав іранських лідерів, які пережили удари, «купою боягузів, які нападають на жінок, дітей та людей похилого віку на вулицях, спеціалізуються на різанині та вбивствах мирних жителів».

За деякими повідомленнями, в Ізраїлі існує певна стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може вирішити завершити війну раніше, ніж хотів би Тель-Авів. Зауважимо, американський лідер вже заявив про «перемогу» США у війні з Іраном.

Атаки Ірану — останні новини

Вночі проти 12 березня Іран масовано вдарив по країнах Перської затоки. Удари були націлені на нафтову інфраструктуру та танкери. Зокрема, два іноземні танкери зазнали атаки дронів у територіальних водах Щонайменше одна людина загинула, ще 38 людей вдалося врятувати.

Також Іран завдав ракетного удару по військовій базі Італії, яка розташована в Ербілі (Ірак). Міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив атаку. З його слів, військовослужбовці сховалися в бункері, вони «здорові та перебувають у безпеці».

Окрім того, іранський ударний дрон влетів у хмарочос у Дубаї. Атака спричинило незначну пожежу. Її вдалося швидко приборкати. Водночас влада евакуювала людей з будівлі. Водночас ОАЕ заявили, що їм вдалося перехопити іранські безпілотники та ракети, спрямовані проти їхньої території.