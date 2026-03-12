ТСН у соціальних мережах

Світ
822
1 хв

Іранський ударний дрон влетів у хмарочос у Дубаї: що відомо (фото, відео)

У висотці Дубая виникла пожежа після падіння дрона.

Олена Капнік
Дубай.

Дубай. / © Associated Press

Іранський безпілотник вночі влучив в хмарочос у Дубаї, ОАЕ. Інцидент стався поблизу гавані Дубай-Крік.

Про це повідомила місцева влада, пишуть Clash Report і Sky News.

Зазначається, що атака безпілотника спричинило незначну пожежу. Її вдалося швидко приборкати.

Водночас влада евакуювала людей з будівлі як запобіжний захід. Інформації про постраждалих не надходило.

«Влада „реагує на інцидент із дроном, який упав на будівлю поблизу гавані Дубай-Крік“, повідомило урядове управління ЗМІ Дуба.

Зауважимо, що гавань Дубай-Крік розташована приблизно за вісім кілометрів від Міжнародного аеропорту Дубая — одного з найбільш завантажених летовищ світу для міжнародних пасажирських перевезень.

Фото і відео атаки

Дрон упав на хмарочос навколо гавані Дубай-Крік. / © Dubai Media Office

Дрон упав на хмарочос навколо гавані Дубай-Крік. / © Dubai Media Office

Дрон упав на хмарочос в Дубаї. / © Clash Report в мережі Х

Дрон упав на хмарочос в Дубаї. / © Clash Report в мережі Х

Як повідомлялося, напередодні іранські дрони атакували Дубай. Два безпілотники впали поблизу міжнародного аеропорту. Поранення дістали четверо іноземних громадян: двоє ганців та один бангладешець зазнали легких поранень. Один громадянин Індії має травми середньої тяжкості.

