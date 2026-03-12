- Дата публікації
Іранський ударний дрон влетів у хмарочос у Дубаї: що відомо (фото, відео)
У висотці Дубая виникла пожежа після падіння дрона.
Іранський безпілотник вночі влучив в хмарочос у Дубаї, ОАЕ. Інцидент стався поблизу гавані Дубай-Крік.
Про це повідомила місцева влада, пишуть Clash Report і Sky News.
Зазначається, що атака безпілотника спричинило незначну пожежу. Її вдалося швидко приборкати.
Водночас влада евакуювала людей з будівлі як запобіжний захід. Інформації про постраждалих не надходило.
«Влада „реагує на інцидент із дроном, який упав на будівлю поблизу гавані Дубай-Крік“, повідомило урядове управління ЗМІ Дуба.
Зауважимо, що гавань Дубай-Крік розташована приблизно за вісім кілометрів від Міжнародного аеропорту Дубая — одного з найбільш завантажених летовищ світу для міжнародних пасажирських перевезень.
Фото і відео атаки
Як повідомлялося, напередодні іранські дрони атакували Дубай. Два безпілотники впали поблизу міжнародного аеропорту. Поранення дістали четверо іноземних громадян: двоє ганців та один бангладешець зазнали легких поранень. Один громадянин Індії має травми середньої тяжкості.