Трамп заявив про «перемогу» США у війні з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже в першу годину все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Реклама

Окрім цього, Трамп розповів, як обирав назву для військової операції Епічна лють (Epic Fury). За його словами, спочатку йому запропонували кілька варіантів.

«Вони дали мені приблизно 20 назв. І я майже засинав — жодна не подобалась. Потім я побачив Epic Fury і сказав: „Мені подобається ця назва“, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США попередило про підготовку Ірану до удару дронами-камікадзе по Каліфорнії.

Ми раніше інформували, що Україна відправила фахівців до трьох країн Близького Сходу для протидії іранським «Шахедам».