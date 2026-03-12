Ударний безпілотник Shahed / © reuters.com

Російські загарбники в ніч проти 12 березня завдали удару безпілотником по Харкову.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

Він заявив, що удар прийшовся по Київському району міста.

«Повторний удар ворожим БПЛА по Київському району», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Терезів повідомив, що наразі встановлюються наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по Холодногірському району постраждали четверо людей.

Ми раніше інформували, що через ракетний удар по Харкову 7 березня, загинула 13-річна Єлизавета Полянська та її родина.