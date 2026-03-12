ТСН у соціальних мережах

Різке зростання цін на пальне: експерт пояснив, чи має місце картельна змова

Різке зростання цін на пальне в Україні за короткий період може бути пов’язане не лише з міжнародною ситуацією.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ціни на пальне

Ціни на пальне / © Associated Press

Різке зростання цін на пальне в Україні за короткий період може бути пов’язане не лише з міжнародною ситуацією, а й зі спекулятивними чинниками на внутрішньому ринку.

Про це у прямому етері Еспресо заявив президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар.

«Чому припинив роботу нафтопереробний завод в Україні? Він був знищений у результаті систематичних трирічних ударів з боку Росії по Кременчуку. Зрештою, у червні минулого року вони його добили. Але ціни на пальне ж не почали зростати з другої половини минулого року — вони стрибнули лише зараз. Тому, з одного боку, пояснення від АМКУ звучать правдоподібно, але тут є спроба все списати на складну міжнародну ситуацію», — зауважив Гончар.

За словами президента Центру глобалістики Стратегія XXI, Україна не імпортує нафту з Перської затоки для переробки, адже нафтопереробний завод фактично не працює.

Натомість країна закуповує вже готові нафтопродукти — бензин і дизель — у європейських трейдерів. Саме вони формують ціну, виходячи з вартості закупівлі або виробництва, яка залежить від ситуації на світовому ринку сирої нафти. Відповідно, у гуртову ціну для України одразу закладається її підвищення, а аналогічно діють і трейдери на внутрішньому ринку.

«Але важливо виокремити цю спекулятивну складову. Вона скрізь є — як у ціні на сиру нафту, яку зараз перепродають міжнародні трейдери, так само й тут внутрішні трейдери поводяться подібним чином. Тому Антимонопольний комітет мав би розібратися: не просто узагальнено змальовувати ситуацію загалом, а наводити конкретні цифри.

Тому, так чи інакше, такий ціновий стрибок за такий короткий проміжок часу свідчить про те, що тут значною мірою є спекулятивна складова», — наголосив Гончар.

Раніше повідомлялося, що передумов для подальшого зростання цін на бензин та дизель в Україні наразі немає.

Ми раніше інформували, що основні перебої та дефіцит газу на світовому ринку почнуть відчуватися від квітня 2026 року.

