Що буде з цінами на бензин і дизель: експерт сказав, яке пальне дорожчатиме швидше

Значного зростання цін на бензин найближчим часом очікувати не варто. Втім дизель продовжить зростати.

Про це розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в ефірі «Новини Live».

За його словами, сьогодні на європейському ринку бензину достатньо — виробництво перевищує споживання, тому його ціни зростають повільніше. Натомість дизельне пальне продовжує дорожчати через дефіцит у Європі, який зумовлений високою залежністю від імпорту з Близького Сходу.

«По бензину, думаю, буде більш-менш стабільно — приблизно в межах 70 гривень за літр. Основна проблема зараз — це дизель, і він буде рости», — зазначив Куюн.

Як зауважив експерт, станом на сьогодні в оптовій торгівлі дизель коштує приблизно 82 грн за літр.

«На станціях сьогодні 73 грн. Однозначно ціна до кінця тижня до 80 тяжітиме. Націнка заправок, транспорт від кордону… Вважайте, буде до 90. Це якщо нічого не зміниться», — каже Куюн.

Експерт закликав споживачів орієнтуватися на такі тенденції при плануванні витрат на пальне.

Також Куюн прокоментував ідею стримування цін через державні АЗС. На його думку, якщо державні компанії продаватимуть пальне дешевше за ринкову ціну, його швидко почнуть скуповувати масово для перепродажу. А це лише посилить дисбаланс.

Натомість експерт вважає, що ефективним механізмом контролю над цінами можуть стати податкові рішення. Відповідно, реальні можливості впливу на кінцеву ціну значною мірою залежать від політики держави.

Раніше йшлося про те, що тривалий конфлікт на Близькому Сході здатен спричинити зростання ціни на нафту до 200 доларів за барель, що стане тягарем для енергозалежних країн. Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев попередив, що для Росії затяжний конфлікт може обернутися несподіваними вигодами, оскільки світовій спільноті доведеться шукати способи стабілізації ринку. Один із варіантів — послаблення санкцій проти російського експорту нафти, що відкриє можливості для «тіньового флоту» і повернення Індії до масштабних закупівель російської нафти.