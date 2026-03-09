Чи здешевшає пальне: експерт дав прогноз для українців

Ціни на бензин.

Реклама

В Україні ціни на бензин та дизель можуть наблизитись знову до тих, які були до подій в Ірані. Втім, для цього є умови.

Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льовушкін в ефірі «КИЇВ24».

«Якщо нафта повернеться до коридору, де вона була, — близько 60 доларів, то у нас ціни також повернуться… Ну, дуже близько до тих, які були (50-60 грн)», — висловився експерт.

Реклама

Зауважимо, що до подій в Ірані ринок світовий був профіцитний і навіть був прогноз на зниження цін. Втім, ситуація різко змінилась з початком загострення на Близькому Сході.

Зростання цін на бензин

На початку березня ціни на АЗС зросли на 5-7 гривень. Зокрема, лише за ранок 3 березня на деяких заправках вартість на бензин/дизель піднялась на дві гривні. Як наслідок, ціни на А-95 досягнули майже 81 грн, а дизелю — 74 грн.

Експерти заявляли, що в Україні немає дефіциту ані бензину, ані дизелю — хоч вартість пального б’є рекорди. За їхніми словами, що до формули розрахунку ціни входить нафта, що здорожчала, та газойль, вартість якого оновила дворічний рекорд. Причиною стрімкого зростання котирувань газойлю є перекриття Ормузької протоки, до якого були готові далеко не всі НПЗ.

Антимонопольний комітет 5 березня розпочав перевірку АЗС та поставив їм жорсткий дедлайн із вимогою пояснити причини різкого підвищення цін на пальне.

Реклама

Наступного дня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів стабілізує ціни на ринку. Державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а контроль за цінами на АЗС посилять.