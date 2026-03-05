Ціни на бензин різко злетіли: Антимонопольний комітет поставив АЗС жорсткий дедлайн

Бензин / © Associated Press

Антимонопольний комітет України зобов’язав операторів паливного ринку протягом трьох днів пояснити причини підвищення цін на пальне.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

За його словами, вимога стосується всіх учасників ринку світлих нафтопродуктів, які продають бензин, дизель та скраплений газ.

«Термін наданий всім учасникам ринку, щоб отримати офіційну інформацію щодо причин підвищення цін на нафтопродукти, зокрема на скраплений газ», — заявив Кириленко.

Після отримання пояснень комітет проаналізує ситуацію на ринку та перевірить, чи були підстави для різкого здорожчання пального.

Ціни на бензин в Україні станом на 5 березня

Останніми днями ціни злетіли на кілька гривень і сягнули рекордних позначок.

Станом на ранок 5 березня ціни на пальне є такими:

бензин А-95 коштує від 67,90 грн до 74,89 грн за літр;

бензин А-100 коштує від 77,90 грн до 81,29 грн за літр.

Вартість дизельного пального на АЗС становить 67,90–76,69 грн за один літр.

Здорожчання бензину в Україні — останні новини

Останніми днями ціни на бензин в Україні різко зросли. Це відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, через що світові ціни на нафту пішли вгору.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначив, що таке здорожчання не є характерним для цього періоду року і пов’язане передусім із геополітичною ситуацією в регіоні.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев закликав паливні компанії не спекулювати на панічних настроях і не піднімати ціни без об’єктивних причин. Він також повідомив, що звернувся до керівництва Антимонопольного комітету з проханням перевірити ситуацію.

Водночас експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін не виключає, що у разі блокування Ормузької протоки ціни на бензин можуть зрости до 100–150 гривень за літр. За його словами, якщо міжнародні постачання нафти відновляться, ціна може знизитися приблизно до 80 гривень за літр.