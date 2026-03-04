В Україні зростуть ціни на продукти: експерт приголомшив прогнозом

Ціни на продукти / © Pixabay

Уже найближчим часом в Україні зростуть ціни на продукти, деякі здорожчають на 12%.

Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі «Труха Україна».

За його словами здорожчання пального в Україні, яке стало наслідком росту світових цін на тлі війни на Близькому Сході, не надто впливатиме на ціноутворення.

Денис Марчук зазначив, що зростання ціни на 5-7 гривень — це «не так суттєво» для бізнесу, який займається продуктами харчування.

«Але в нас є дуже важлива складова, що паливо зараз використовується в формуванні цін на енергетику, тому що ми використовуємо дуже велику кількість дизпалива для роботи генераторів. От тут ми будемо закладати основу в собівартості, яка буде призводити до росту цін, тому що фактор енергоносіїв залишається ключовим у формуванні ціни на кінцевий продукт харчування», — наголосив він.

У найближчий час експерт прогнозує здорожчання овочів, пов’язане, як зі згаданим фактором, так і сезоном.

«У нас якісної пропозиції стає менше після зимівлі, відповідно попит не зменшується і відповідно якісний товар буде дорожчати», — пояснив Марчук.

За його прогнозом, овочі в середньому можуть зрости в ціні на 10-12%, поки не збільшиться пропозиція — не з’являться, вирощені на відкритому ґрунті.

«Теплиці це досить дороге задоволення на сьогоднішній день, тому що теж потребують значної кількості енергетики», — зауважив експерт.

Також, за його словами, відбудеться здорожчання хліба на 1,5-2%. Марчук пояснює, що ключовими факторами тут залишаються вартість енергоносіїв, логістики та витрати на заробітну плату працівникам.

«Ціна на м’ясо та молочні продукти, теж частково буде здорожчання, тому що у нас після посту почнеться підготовка до Великодніх свят і це зазвичай тягне за собою цінові коливання. Я не думаю, що це буде значне зростання, але 3-5% буде», — припустив Денис Марчук.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав операторів паливного ринку не завищувати ціни на бензин під час війни та попередив про можливе втручання Антимонопольного комітету.