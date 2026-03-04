Скільки коштує життя за кордоном: українка порівняла ціни у супермаркетах Канади та України

Продукти / © Pixabay

Українка Анастасія, яка проживає в канадському місті Монреаль, провела аналіз цін на базові продукти в місцевому супермаркеті та порівняла їх з актуальною вартістю аналогічних товарів в Україні. Огляд охоплює ціни на овочі, м’ясо, молочну продукцію та рибу.

Про це пише «Фокус».

За словами Анастасії, ціноутворення в канадських супермаркетах має специфічні особливості: фінальна вартість суттєво залежить від сезонності, поточних акцій, а також податків, які додаються до суми вже на касі.

Вартість овочів та фруктів у канадських супермаркетах

У канадських магазинах мережі Maxi спостерігається значна різниця між акційною та регулярною ціною. Пів кілограма яблук за акцією коштує 0,88 канадського долара (близько 25 грн), тоді як без знижки ціна сягає 3 доларів (85 грн).

Схожа ситуація з іншими позиціями. Помідори зі знижкою стануть у 2 канадських долари за кілограм (56,7 грн), а базова ціна становить 8 доларів (226,8 грн). Невеликий качан капусти коштує 1,20 долара (34 грн), упаковання з шести огірків — 3 долари (85,5 грн). П’ятикілограмове упаковання картоплі за акцією продається за 2 долари (56,7 грн), до знижки її вартість становила 5 доларів (141,75 грн).

М’ясна продукція в Канаді належить до дорогого сегмента. Куряча грудка вагою майже два кілограми коштує 20 канадських доларів (567 грн). Яловичина традиційно дорожча: 450 грамів нарізаного м’яса стане приблизно у 17 доларів (482 грн). Пів кілограма фаршу коштує від 5 до 8 доларів (141–226 грн).

«Ковбаса коштує в середньому 10–15 доларів за 600 грамів. Це приблизно 283–425 грн», — зазначила українка.

Водночас риба в Канаді часто коштує дешевше за м’ясо. Великий шматок свіжого лосося можна придбати за 16 доларів (454 грн).

Вартість базових молочних та хлібобулочних виробів у Канаді:

сир (300 г) — 3 канадські долари (85,05 грн);

молоко (2 л) — 5 канадських доларів (141,75 грн);

вершкове масло (454 г) — 9 канадських доларів (255,15 грн);

сметана (500 г) — 4,50 канадського долара (127,57 грн);

яйця (12 шт.) — 5–9 канадських доларів (141,75–255,15 грн);

багет — 0,88 канадського долара (22,68 грн).

«Це дешевий вибір продуктів. Якщо ж хочеться купити щось якісніше, доведеться йти на ринок, але там ціна може бути в п’ять разів вищою», — додала Анастасія.

Також вона підкреслила важливий нюанс місцевої торгівлі: до вказаної на ціннику вартості додаються податки. Таким чином, кошик продуктів на 45 доларів на касі фактично коштуватиме близько 56 доларів.

Аналіз українського продуктового кошика

Для порівняння, на українському ринку 200 грамів вершкового масла в середньому коштує 110 грн, пляшка молока (900 мл) — 57 грн, кілограм твердого сиру — 559,19 грн. Сметану вагою 350 грамів можна придбати за 57,69 грн.

У м’ясному відділі українських супермаркетів яловичина в середньому коштує 389 грн за кілограм, куряче філе — 215-230 грн, копчена ковбаса (460 г) — 182 грн. Цілий охолоджений лосось коштує від 400 до 700 грн за кілограм.

Овочі в Україні демонструють такий рівень цін: помідори — 171,66 грн/кг, огірки — 201,58 грн/кг, рожева картопля — 24,98 грн/кг, капуста — 33 грн/кг, яблука — 41,50 грн/кг. Хліб залишається доступним базовим продуктом: батон вагою 450 грамів коштує 33,10 грн, а десяток яєць — 83,83 грн.

Якщо здійснювати пряму конвертацію валют, продукти в Канаді виглядають значно дорожчими, особливо м’ясо та молочні вироби. Однак економісти наголошують, що об’єктивне порівняння вимагає зіставлення цін із рівнем середніх доходів.

