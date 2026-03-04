- Дата публікації
Пельмезанья — трендовий рецепт, який підкорює TikTok
Є дні, коли душа просить чогось домашнього, теплого та м’ясного. Але стояти годину за ліпленням пельменів не хочеться, і саме для таких моментів існує «лінива» версія страви.
Якщо вам хочеться домашніх пельменів, а ліпити їх зовсім немає настрою, фудблогерка Valya__Saenko розповіла про рецепт, який поєднує соковитість пельменів і структуру лазаньї. Мінімум мороки — максимум смаку.
Це страва готується шарами: тонке тісто, соковитий фарш і пікантний соус. А результат — щось середнє між пельменями на парі та східною версією лазаньї.
Інгредієнти
Для начинки
фарш (яловичина та свинина або на ваш смак) — 500 г
зелена цибуля — 5 пагінців
соєвий соус — 70 г
холодна вода — 50–70 г
часник — 3–4 зубки
перець
коріандр
імбир
Для тіста
борошно — 260 г
окріп — 160 г
олія — 1 ст. л.
сіль
Для соусу
пластівці чилі
часник — 2 зубки
олія
соєвий соус
зелена цибуля
Приготування
Просто змішуємо фарш із зеленою цибулею, соєвим соусом, спеціями, натертим часником та імбиром.
Додавання холодної води — важливий нюанс. Вона робить фарш ніжнішим і соковитішим під час приготування на парі. Не перемішуйте його надто довго, достатньо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
До борошна додаємо сіль та олію і заливаємо окропом.
Спочатку перемішуємо ложкою — тісто буде гаряче, — потім замішуємо руками до еластичності.
Головний секрет — розкачати максимально тонко. Що тонший шар, то ніжнішою буде страва.
Вирізаємо листи за формою вашої ємності. Для рецепта треба 3 листи.
Викладаємо шарами: фарш, тісто, потім знову двічі повторіть ці шари. Зверху останнім шаром має бути тісто. Виходить щільна багатошарова конструкція, яка під час приготування стає соковитою і дуже ніжною.
Форму ставимо до каструлі. На дно кладемо рушник, щоб вона не ковзала і не тріснула.
Заливаємо окропом до половини висоти форми та накриваємо кришкою.
Готуємо на середньому вогні 20–30 хв. Власне, це приготування на водяній бані — щадний метод, який зберігає соковитість.
Часник і чилі заливаємо гарячою олією — аромат розкривається миттєво.
Додаємо соєвий соус і зелену цибулю.
Поливаємо зверху — і страва перетворюється на ресторанну.
Поради
Якщо не маєте достатньо великої каструлі, до якої може поміститися форма, сміливо готуйте в порційних креманках. Це навіть зручніше для подавання, адже для кожного буде власна «мініпельмезанья».
Пельмезанья — це той випадок, коли комфортна їжа не потребує героїзму на кухні. Простий рецепт, зрозумілі інгредієнти та мінімум клопоту. Ідеальний варіант для вечері, коли хочеться чогось домашнього, але без зайвої метушні.