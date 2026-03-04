ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Пельмезанья — трендовий рецепт, який підкорює TikTok

Є дні, коли душа просить чогось домашнього, теплого та м’ясного. Але стояти годину за ліпленням пельменів не хочеться, і саме для таких моментів існує «лінива» версія страви.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Пельмезанья tiktok.com_@valya__saenko

Пельмезанья / tiktok.com_@valya__saenko

Якщо вам хочеться домашніх пельменів, а ліпити їх зовсім немає настрою, фудблогерка Valya__Saenko розповіла про рецепт, який поєднує соковитість пельменів і структуру лазаньї. Мінімум мороки — максимум смаку.

Це страва готується шарами: тонке тісто, соковитий фарш і пікантний соус. А результат — щось середнє між пельменями на парі та східною версією лазаньї.

Інгредієнти

Для начинки

  • фарш (яловичина та свинина або на ваш смак) — 500 г

  • зелена цибуля — 5 пагінців

  • соєвий соус — 70 г

  • холодна вода — 50–70 г

  • часник — 3–4 зубки

  • перець

  • коріандр

  • імбир

Для тіста

  • борошно — 260 г

  • окріп — 160 г

  • олія — 1 ст. л.

  • сіль

Для соусу

  • пластівці чилі

  • часник — 2 зубки

  • олія

  • соєвий соус

  • зелена цибуля

Приготування

  1. Просто змішуємо фарш із зеленою цибулею, соєвим соусом, спеціями, натертим часником та імбиром.

  2. Додавання холодної води — важливий нюанс. Вона робить фарш ніжнішим і соковитішим під час приготування на парі. Не перемішуйте його надто довго, достатньо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

  3. До борошна додаємо сіль та олію і заливаємо окропом.

  4. Спочатку перемішуємо ложкою — тісто буде гаряче, — потім замішуємо руками до еластичності.

  5. Головний секрет — розкачати максимально тонко. Що тонший шар, то ніжнішою буде страва.

  6. Вирізаємо листи за формою вашої ємності. Для рецепта треба 3 листи.

  7. Викладаємо шарами: фарш, тісто, потім знову двічі повторіть ці шари. Зверху останнім шаром має бути тісто. Виходить щільна багатошарова конструкція, яка під час приготування стає соковитою і дуже ніжною.

  8. Форму ставимо до каструлі. На дно кладемо рушник, щоб вона не ковзала і не тріснула.

  9. Заливаємо окропом до половини висоти форми та накриваємо кришкою.

  10. Готуємо на середньому вогні 20–30 хв. Власне, це приготування на водяній бані — щадний метод, який зберігає соковитість.

  11. Часник і чилі заливаємо гарячою олією — аромат розкривається миттєво.

  12. Додаємо соєвий соус і зелену цибулю.

  13. Поливаємо зверху — і страва перетворюється на ресторанну.

Поради

Якщо не маєте достатньо великої каструлі, до якої може поміститися форма, сміливо готуйте в порційних креманках. Це навіть зручніше для подавання, адже для кожного буде власна «мініпельмезанья».

Пельмезанья — це той випадок, коли комфортна їжа не потребує героїзму на кухні. Простий рецепт, зрозумілі інгредієнти та мінімум клопоту. Ідеальний варіант для вечері, коли хочеться чогось домашнього, але без зайвої метушні.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie