Якщо вам хочеться домашніх пельменів, а ліпити їх зовсім немає настрою, фудблогерка Valya__Saenko розповіла про рецепт, який поєднує соковитість пельменів і структуру лазаньї. Мінімум мороки — максимум смаку.

Це страва готується шарами: тонке тісто, соковитий фарш і пікантний соус. А результат — щось середнє між пельменями на парі та східною версією лазаньї.

Інгредієнти

Для начинки

фарш (яловичина та свинина або на ваш смак) — 500 г

зелена цибуля — 5 пагінців

соєвий соус — 70 г

холодна вода — 50–70 г

часник — 3–4 зубки

перець

коріандр

імбир

Для тіста

борошно — 260 г

окріп — 160 г

олія — 1 ст. л.

сіль

Для соусу

пластівці чилі

часник — 2 зубки

олія

соєвий соус

зелена цибуля

Приготування

Просто змішуємо фарш із зеленою цибулею, соєвим соусом, спеціями, натертим часником та імбиром. Додавання холодної води — важливий нюанс. Вона робить фарш ніжнішим і соковитішим під час приготування на парі. Не перемішуйте його надто довго, достатньо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. До борошна додаємо сіль та олію і заливаємо окропом. Спочатку перемішуємо ложкою — тісто буде гаряче, — потім замішуємо руками до еластичності. Головний секрет — розкачати максимально тонко. Що тонший шар, то ніжнішою буде страва. Вирізаємо листи за формою вашої ємності. Для рецепта треба 3 листи. Викладаємо шарами: фарш, тісто, потім знову двічі повторіть ці шари. Зверху останнім шаром має бути тісто. Виходить щільна багатошарова конструкція, яка під час приготування стає соковитою і дуже ніжною. Форму ставимо до каструлі. На дно кладемо рушник, щоб вона не ковзала і не тріснула. Заливаємо окропом до половини висоти форми та накриваємо кришкою. Готуємо на середньому вогні 20–30 хв. Власне, це приготування на водяній бані — щадний метод, який зберігає соковитість. Часник і чилі заливаємо гарячою олією — аромат розкривається миттєво. Додаємо соєвий соус і зелену цибулю. Поливаємо зверху — і страва перетворюється на ресторанну.

Поради

Якщо не маєте достатньо великої каструлі, до якої може поміститися форма, сміливо готуйте в порційних креманках. Це навіть зручніше для подавання, адже для кожного буде власна «мініпельмезанья».

Пельмезанья — це той випадок, коли комфортна їжа не потребує героїзму на кухні. Простий рецепт, зрозумілі інгредієнти та мінімум клопоту. Ідеальний варіант для вечері, коли хочеться чогось домашнього, але без зайвої метушні.