В Ірані зробили гучну заяву про тривалість війни

Прапор Ірану. / © Associated Press

Іран не буде вести переговори зі США та може «продовжувати війну» нескінченно довго.

Про це заявив старший помічник ексаятоли Мохаммад Мохбер, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, Тегеран не має наміру вести переговори Вашингтоном та може продовжувати воювати на Близькому Сході стільки, скільки потрібно.

В ефірі державного телебачення Мохаммад Мохбер заявив, що Іран «не довіряв американцям». Саме тому країна «не має підстав для будь-яких переговорів з ними».

«Ми можемо продовжувати війну скільки завгодно», — наголосив він.

Війна США проти Ірану: Трамп про тривалість операції

Зауважимо, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, мовляв, Тегеран «хоче розмовляти». Втім, вже занадто пізно для переговорів.

Відразу після початку операції американський лідер заявляв, що дії Штатів та Ізраїлю проти Ірану можуть тривати орієнтовно чотири тижні. Зараз, наголошував Трамп, перебіг подій відповідає плану, а удари США й союзників виявилися ефективними — навіть більше, ніж очікувалося.

Водночас лідер меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс наголошує, що військові дії в Ірані можуть тривати «кілька тижнів». Ба більше — в адміністрації Білого дому не виключають можливості введення американських військ на місце подій.

