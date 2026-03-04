4-річний син Віктора Павліка захворів та опинився в лікарні: дружина співака назвала його діагноз

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка повідомила, що опинилась з їхнім 4-річним сином у лікарні.

Про це блогерка Катерина Реп'яхова розповіла про в Instagram-stories. 4-річний Михась занедужав, що його батькам довелося звертатися до лікарів. Катерина Реп'яхова говорить, що спочатку хлопчик страждав лише від нежитю. Проте його стан погіршився. Нежить дав ускладнення. Врешті, у Михася виявили двобічний гнійний отит. Хлопчикові призначили лікування антибіотиками. Катерина Реп'яхова зізналась, що неабияк хвилюється, адже синові вперше виписали такі ліки.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

"Двобічний гострий гнійний отит, і перші антибіотики… Все почалося з нежитю, і ось таке ускладнення маємо", - поділилась блогерка.

Віктор Павлік із сином / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова також зазначила, що неабияк пишається сином. Річ у тім, що він спокійно поводився на огляді в лікаря та не капризував. Блогерка говорить, що Михась – смілий хлопчик.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розсекретила купівлю квартири в Києві. Таким чином Катерина Реп'яхова забезпечила майбутнє їхньому синові.