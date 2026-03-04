ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

4-річний син Віктора Павліка захворів та опинився в лікарні: дружина співака назвала його діагноз

Син подружжя занедужав, що довелося звертатися за допомогою до медиків.

Віктор Павлік із дружиною та сином

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка повідомила, що опинилась з їхнім 4-річним сином у лікарні.

Про це блогерка Катерина Реп'яхова розповіла про в Instagram-stories. 4-річний Михась занедужав, що його батькам довелося звертатися до лікарів. Катерина Реп'яхова говорить, що спочатку хлопчик страждав лише від нежитю. Проте його стан погіршився. Нежить дав ускладнення. Врешті, у Михася виявили двобічний гнійний отит. Хлопчикові призначили лікування антибіотиками. Катерина Реп'яхова зізналась, що неабияк хвилюється, адже синові вперше виписали такі ліки.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

"Двобічний гострий гнійний отит, і перші антибіотики… Все почалося з нежитю, і ось таке ускладнення маємо", - поділилась блогерка.

Віктор Павлік із сином / © instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік із сином / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова також зазначила, що неабияк пишається сином. Річ у тім, що він спокійно поводився на огляді в лікаря та не капризував. Блогерка говорить, що Михась – смілий хлопчик.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розсекретила купівлю квартири в Києві. Таким чином Катерина Реп'яхова забезпечила майбутнє їхньому синові.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie