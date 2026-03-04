Польщі загрожує криза: до чого тут українські біженці

Українські біженці

Українські біженці стали одним із ключових чинників стабільності польського ринку праці. Завдяки їхній присутності країні вдалося частково подолати гострий кадровий дефіцит у таких критичних галузях, як медицина, будівництво, сфера послуг та державний сектор.

Про це пише Polskie Radio.

Fналітики фіксують, що українці не лише заповнюють вільні вакансії як наймані працівники, а й активно розвивають підприємництво. Громадяни України відкривають тисячі малих фірм, чим створюють додаткові робочі місця, регулярно сплачують податки та роблять вагомі внески до польської системи соціального страхування.

Лідер польської профспілки «Альтернатива» Пьотр Шумлевич наголошує на необхідності перегляду ставлення до працівників з України. За його словами, попри значний економічний внесок, біженці продовжують стикатися з системною дискримінацією з боку роботодавців.

«Я проти привілеїв для мігрантів і проти їхньої дискримінації. Їх потрібно просто так само трактувати, як поляків», — підкреслює Шумлевич.

Експерт звертає увагу на парадоксальну ситуацію: українські працівники часто отримують нижчу погодинну оплату та змушені працювати більше понаднормових годин. Крім того, компанії масово уникають укладання повноцінних трудових договорів, переміщуючи українців на менш захищені цивільно-правові угоди.

Чи є шляхи вирішення проблеми

Використання дешевшої робочої сили для зниження операційних витрат бізнесу створює напругу на всьому ринку праці. Профспілковий діяч переконаний, що така практика б’є по стандартах абсолютно всіх працівників, включно з громадянами Польщі.

Виходом із ситуації Шумлевич бачить ширше впровадження галузевих колективних договорів за зразком країн Західної Європи. Це дозволить встановити єдині та прозорі правила гри для всіх працівників, незалежно від їхнього громадянства.

На тлі цієї дискусії у Варшаві стартувала інформаційна кампанія. На вулицях столиці з’явилися білборди з гаслом «Польща та Україна по один бік». Ініціатива має на меті нагадати суспільству економічні факти: українська присутність у Польщі є важливим ресурсом розвитку, який приносить пряму вигоду польській державі, а не загрозою для внутрішнього ринку.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року в Польщі працювали від 740 до 780 тисяч українців, причому більшість із них були працевлаштовані ще до початку повномасштабної війни.

А рівень зайнятості серед довоєнних мігрантів сягає близько 92%, а серед тих, хто прибув після 24 лютого 2022 року, — приблизно 78%. Водночас українці дедалі рідше погоджуються на некваліфіковану працю: нині не за фахом працюють близько 36% трудових мігрантів, що свідчить про поступову інтеграцію у польський ринок праці та зростання інтересу до стабільної роботи з перспективами професійного розвитку.