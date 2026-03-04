Польше грозит кризис: к чему здесь украинские беженцы

Украинские беженцы

Украинские беженцы стали одним из ключевых факторов стабильности польского рынка труда. Благодаря их присутствию, стране удалось частично преодолеть острый кадровый дефицит в таких критических отраслях, как медицина, строительство, сфера услуг и государственный сектор.

Об этом пишет Polskie Radio.

Fналитики фиксируют, что украинцы не только заполняют свободные вакансии как наемные работники, но и активно развивают предпринимательство. Граждане Украины открывают тысячи малых фирм, чем создают дополнительные рабочие места, регулярно платят налоги и вносят значительные взносы в польскую систему социального страхования.

Лидер польского профсоюза «Альтернатива» Петр Шумлевич отмечает необходимость пересмотра отношения к работникам из Украины. По его словам, несмотря на значительный экономический вклад, беженцы продолжают сталкиваться с системной дискриминацией со стороны работодателей.

«Я против привилегий для мигрантов и против их дискриминации. Их нужно просто так же трактовать как поляков», — подчеркивает Шумлевич.

Эксперт обращает внимание на парадоксальную ситуацию: украинские работники часто получают более низкую почасовую оплату и вынуждены работать более сверхурочных часов. Кроме того, компании массово избегают заключения полноценных трудовых договоров, перемещая украинцев на менее защищенные гражданско-правовые соглашения.

Есть ли пути решения проблемы

Использование более дешевой рабочей силы для снижения операционных затрат бизнеса создает напряжение на всем рынке труда. Профсоюзный деятель убежден, что такая практика бьет по стандартам абсолютно всех работников, включая граждан Польши.

Выходом из ситуации Шумлевич видит более широкое внедрение отраслевых коллективных договоров по образцу стран Западной Европы. Это позволит установить единые и прозрачные правила игры для всех работников, независимо от их гражданства.

На фоне дискуссии в Варшаве стартовала информационная кампания. На улицах столицы появились билборды с лозунгом «Польша и Украина по одну сторону». Инициатива призвана напомнить обществу экономические факты: украинское присутствие в Польше является важным ресурсом развития, который приносит прямую выгоду польскому государству, а не угрозой для внутреннего рынка.

Напомним, на конец 2025 года в Польше работали от 740 до 780 тысяч украинцев, причем большинство из них были трудоустроены еще до начала полномасштабной войны.

А уровень занятости среди довоенных мигрантов достигает около 92%, а среди прибывших после 24 февраля 2022 года — примерно 78%. В то же время, украинцы все реже соглашаются на неквалифицированный труд: сейчас не по специальности работают около 36% трудовых мигрантов, что свидетельствует о постепенной интеграции в польский рынок труда и росте интереса к стабильной работе с перспективами профессионального развития.