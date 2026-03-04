Ольга Сумская попала в скандал из-за поста под песню россиянина

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в центре обсуждений в Сети. Актриса опубликовала в Instagram видео, где дефилирует по вымощенной дорожке с двумя собачками на руках под трек «Je reviens te chercher», который в последнее время активно используют в соцсетях.

Впоследствии подписчики заметили нюанс, который и стал причиной волны критики. В видео звучал не оригинальный хит Жильбер Беко, а его версия в исполнении российского артиста Grey Wiese — Сергея Григорьева-Апполонова, который является родственником солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. При переходе по аудиодорожке пользователи попадали непосредственно на профиль этого исполнителя.

Именно этот факт вызвал возмущение поклонников звезды. В комментариях актрису упрекали за популяризацию российского контента и отмечали, что публичные лица должны внимательнее относиться к выбору музыки для своих публикаций, особенно в условиях полномасштабной войны.

После волны критики видео исчезло со страницы Ольги Сумской. Впрочем, издание Oboz.ua успело сохранить запись, а также обнародовать часть комментариев пользователей, которые активно обсуждали ситуацию.

Сама актриса публично инцидент пока не комментировала. Однако история в очередной раз доказывает: даже короткое видео в соцсетях может вызвать громкий резонанс.

