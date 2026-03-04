Ольга Сумська втрапила у скандал через допис під пісню росіянина

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Народна артистка України Ольга Сумська опинилася в центрі обговорень у Мережі. Акторка опублікувала в Instagram відео, де дефілює вимощеною доріжкою з двома песиками на руках під трек «Je reviens te chercher», який останнім часом активно використовують у соцмережах.

Згодом підписники помітили нюанс, який і став причиною хвилі критики. У відео лунав не оригінальний хіт Жильбер Беко, а його версія у виконанні російського артиста Grey Wiese — Сергія Григор’єва-Апполонова, який є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. При переході за аудіодоріжкою користувачі потрапляли безпосередньо на профіль цього виконавця.

Скріншот з відео Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Саме цей факт викликав обурення прихильників зірки. У коментарях акторці дорікали за популяризацію російського контенту та наголошували, що публічні особи мають уважніше ставитися до вибору музики для своїх дописів, особливо в умовах повномасштабної війни.

Після хвилі критики відео зникло зі сторінки Ольги Сумської. Втім, видання Oboz.ua встигло зберегти запис, а також оприлюднити частину коментарів користувачів, які активно обговорювали ситуацію.

Сама акторка публічно інцидент поки не коментувала. Проте історія вкотре доводить: навіть коротке відео в соцмережах може спричинити гучний резонанс.

