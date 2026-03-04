ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
900
Час на прочитання
1 хв

Ольга Сумська втрапила у скандал через допис під пісню росіянина

Акторка опинилася під хвилею хейту через нове відео в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Народна артистка України Ольга Сумська опинилася в центрі обговорень у Мережі. Акторка опублікувала в Instagram відео, де дефілює вимощеною доріжкою з двома песиками на руках під трек «Je reviens te chercher», який останнім часом активно використовують у соцмережах.

Згодом підписники помітили нюанс, який і став причиною хвилі критики. У відео лунав не оригінальний хіт Жильбер Беко, а його версія у виконанні російського артиста Grey Wiese — Сергія Григор’єва-Апполонова, який є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. При переході за аудіодоріжкою користувачі потрапляли безпосередньо на профіль цього виконавця.

Скріншот з відео Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Скріншот з відео Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Саме цей факт викликав обурення прихильників зірки. У коментарях акторці дорікали за популяризацію російського контенту та наголошували, що публічні особи мають уважніше ставитися до вибору музики для своїх дописів, особливо в умовах повномасштабної війни.

Після хвилі критики відео зникло зі сторінки Ольги Сумської. Втім, видання Oboz.ua встигло зберегти запис, а також оприлюднити частину коментарів користувачів, які активно обговорювали ситуацію.

Сама акторка публічно інцидент поки не коментувала. Проте історія вкотре доводить: навіть коротке відео в соцмережах може спричинити гучний резонанс.

Нагадаємо, Ольга Сумська привітала доньку-красуню з 24-річчям. Актриса показала архівні фото, як вона подорослішала.

Дата публікації
Кількість переглядів
900
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie