Ольга Сумська привітала доньку-красуню з 24-річчям і на архівних фото показала, як вона дорослішала

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська повідомила про важливе свято в її сім'ї.

Донька артистки від чоловіка, актора Віталія Борисюка, 2 березня святкує день народження. Цьогоріч Ганні виповнюється вже 24 роки. Звичайно ж, зіркова мама привітала її з важливою датою. Ольга Сумська адресувала доньці-красуні допис в Instagram.

Знаменитість опублікувала чимало світлин із Ганною. Кадри були зроблені в різний період дорослішання дівчини: дитячі фото, підліткові та свіжі. Тож, на знімках можна розгледіти, як з роками змінювалась донька Ольги Сумською та Віталія Борисюка.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Окрім того, акторка адресувала доньці теплі слова з привітаннями. Артистка побажала Ганні ніколи не втрачати віри в себе та свої сили. Також знаменитість наголосила на важливості цінувати кожну мить життя.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

"Доню, з днем народження, рідненька наша Ганнуся! Вірь в себе за будь-яких обставин! Цінуй кожну мить життя!" – зазначила артистка.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

