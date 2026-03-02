- Дата публікації
Ольга Сумська привітала доньку-красуню з 24-річчям і на архівних фото показала, як вона дорослішала
Артистка адресувала Ганні теплі слова з привітаннями та побажаннями.
Українська акторка Ольга Сумська повідомила про важливе свято в її сім'ї.
Донька артистки від чоловіка, актора Віталія Борисюка, 2 березня святкує день народження. Цьогоріч Ганні виповнюється вже 24 роки. Звичайно ж, зіркова мама привітала її з важливою датою. Ольга Сумська адресувала доньці-красуні допис в Instagram.
Знаменитість опублікувала чимало світлин із Ганною. Кадри були зроблені в різний період дорослішання дівчини: дитячі фото, підліткові та свіжі. Тож, на знімках можна розгледіти, як з роками змінювалась донька Ольги Сумською та Віталія Борисюка.
Окрім того, акторка адресувала доньці теплі слова з привітаннями. Артистка побажала Ганні ніколи не втрачати віри в себе та свої сили. Також знаменитість наголосила на важливості цінувати кожну мить життя.
"Доню, з днем народження, рідненька наша Ганнуся! Вірь в себе за будь-яких обставин! Цінуй кожну мить життя!" – зазначила артистка.
