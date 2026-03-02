Віталій Козловський переклав хіт "Шекспір" українською і вперше виконав його наживо

Віталій Козловський / © Пресслужба Film.Ua

Український співак Віталій Козловський переклав хіт "Шекспір" українською та вперше заспівав його наживо.

Артист 1 березня відіграв концерт у Києві у Палаці "Україна". Виступ виконавця був сповнений приємними сюрпризами. Після приголомшливого успіху хіта "Пінаколада", який Віталій Козловський переклав українською, шанувальники гадали, якою наступною композицією потішить артист.

І ось, нарешті співак представив українськомовну версію пісні "Шекспір". Виконавець вперше виконав її наживо під час свого концерту. Тепер рядки звучать так: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!".

Зазначимо, навесні 2025 року Віталій Козловський представив хіт "Пінаколада" українською. Цей трек зі старого репертуару артиста. Він зміг його виконувати, оскільки виплатив колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку борг, а також викупив права на композиції.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський святкував день народження сина. Маленькому Оскару виповнилось два рочки. Артист показував, як вітав хлопчика та який оригінальний подарунок йому зробив.