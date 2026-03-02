- Дата публікації
Віталій Козловський переклав хіт "Шекспір" українською і вперше виконав його наживо
Артист на своєму концерті зробив фанам приємний подарунок.
Український співак Віталій Козловський переклав хіт "Шекспір" українською та вперше заспівав його наживо.
Артист 1 березня відіграв концерт у Києві у Палаці "Україна". Виступ виконавця був сповнений приємними сюрпризами. Після приголомшливого успіху хіта "Пінаколада", який Віталій Козловський переклав українською, шанувальники гадали, якою наступною композицією потішить артист.
І ось, нарешті співак представив українськомовну версію пісні "Шекспір". Виконавець вперше виконав її наживо під час свого концерту. Тепер рядки звучать так: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!".
Зазначимо, навесні 2025 року Віталій Козловський представив хіт "Пінаколада" українською. Цей трек зі старого репертуару артиста. Він зміг його виконувати, оскільки виплатив колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку борг, а також викупив права на композиції.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський святкував день народження сина. Маленькому Оскару виповнилось два рочки. Артист показував, як вітав хлопчика та який оригінальний подарунок йому зробив.