Ірину Білик пограбували в Мілані: артистка показала розбите авто

Українська співачка Ірина Білик стала жертвою пограбування в Мілані, Італія.

Виконавиця перебувала в європейському турі. Артистка говорить, що концерти їй запам'ятались не лише радісними моментами. Зокрема, співачку пограбували в Мілані, Італія. У подробиці виконавиця вдаватися не стала. Але, вочевидь, розграбували саме автівку артистки. Ірина Білик опублікувала фото, на якому помітно повністю розтрощене вікно в машині.

Проте співачка наголосила, що цей неприємний інцидент не затьмарить собою всі ті приємні емоції, які вона отримала на концертах.

"Євротур запам'ятається надовго! Було все — сцени, емоції, овації і навіть пограбування в Мілані. Але жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європо, дякую за ці зустрічі. Це було сильно", - говорить співачка.

