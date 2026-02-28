- Дата публікації
Ксенія Мішина показала, як вигляд мала у студентські роки: як змінилась акторка
Артистка поділилась своєю архівною світлиною.
Українська акторка Ксенія Мішина показала, який вигляд мала у студентські роки.
Знаменитість в Instagram-stories опублікувала архівну світлину. Кадр був зроблений у студентські роки артистки, коли вона навчалась на першому курсі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
На світлині знаменитість позує в чорному светрі та з шарфом. Волосся артистки було зібране в хаотичний пучок.
"До речі, це я на першому курсі театрального університету", - коротко підписала світлину знаменитість.
Достеменно невідомо, скільки саме років було Ксенії Мішиній, коли був зроблений цей кадр. Проте однозначно це було понад 10 років тому. Якщо порівняти архівне фото акторки зі свіжим, то можна помітити, як вона з роками змінилась.
