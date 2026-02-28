MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів та висловилась про обстановку в місті під атакою

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів.

Артистка разом із сином вирушила у зимову відпустку. Сімейство вирішило насолодитися відпочинком у Дубаї, що в ОАЕ. Як говорить MamaRika, вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

Проте відпочинок співачки минає не так, як їй цього б хотілося. 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де й перебуває виконавиця, пролунали гучні вибухи. MamaRika говорить, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином все гаразд.

"Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут… З нами все ок, дякую, що хвилюєтесь", - поділилась артистка.

MamaRika у Дубаї / © instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, у Дубаї та Абу-Дабі пролунали гучні вибухи. ОАЕ опинились під обстрілом іранських балістичних ракет після того, як США та Ізраїль атакували Іран. Тим часом іранські військові завдали удару по Ізраїлю, а також по американських військових об'єктах, що базуються на Близькому Сході.