Таємничий трикутник у пустелі Невади: Мережа вибухнула теоріями про «загублену цивілізацію»

Cпоруда, розташована в Баттл-Маунтін / © Google Earth

У пустелі поблизу Баттл-Маунтін, Невада, помітили дивну трикутну форму, чітко видиму на супутникових знімках Google Earth. Зображення одразу спровокувало хвилю припущень у соцмережах — від «загубленої штучної піраміди» до сигналів інопланетянам.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Формація має чітко окреслений трикутник із майже прямими сторонами, що створюють майже рівносторонню форму. Центр трикутника порожній, однак усередині видно слабкі лінійні позначки.

Після публікації зображень у соціальних мережах користувачі припустили, що це може бути «загублена штучна піраміда» або «дуже давня» споруда. Інші назвали об’єкт «універсальним міжгалактичним попереджувальним знаком».

Водночас частина користувачів вважають, що структура є залишками старого аеродрому. За їхніми словами, вона відповідає контурам проміжного поля Буффало-Веллі — трикутного аварійного аеродрому, збудованого у 1930–1940-х роках уздовж ранніх авіаційних маршрутів.

У 1930-х і 1940-х роках у Неваді та інших пустелях західної частини США трикутні аеродроми були поширеними. Їх будували для потреб ранньої авіації, зокрема для поштових маршрутів та аварійних посадок. Такі майданчики спеціально проєктували у формі трикутника, щоб пілоти могли приземлятися проти вітру з різних напрямків.

Багато з них мали неасфальтоване покриття й з часом були засипані пустелею, залишивши лише слабкі сліди, видимі на супутникових знімках.

Раніше користувачі Google Earth виявили ще одну трикутну структуру в Неваді — цього разу в межах Зони 51. На Картах Google її можна знайти за координатами 37.24624° пн. ш., 115.82334° зх. д. Об’єкт розташований поруч із мережею будівель, транспортних засобів і злітно-посадкових смуг у регіоні, офіційно відомому як Аеропорт Хоумі або Озеро Грум.

Таємничий трикутник у Неваді / © Google Earth

Після публікації знімків користувачі висували різні версії щодо його призначення. Водночас повідомляється, що вежа використовується для випробувань радіолокаційного поперечного перерізу (RCS), де встановлюють літаки або макети для вимірювання їхньої помітності для радара.

Висоту споруди описують як 150 або 190 футів. За повідомленнями, її збудували близько 20 років тому, а уряд США визнав об’єкт 2013 року.

