90 % людей псують свій одяг через цю одну поширену помилку під час прання: перевірте себе

Поширені помилки під час прання / © pexels.com

Сушіння на вулиці допомагає економити електроенергію і прискорює висихання. Сонячне світло природно освіжає тканину: ультрафіолет зменшує кількість бактерій і трохи висвітлює білі матеріали.

Щоб тканини світлих тонів залишалися яскравими, перед вивішуванням можна трохи розпорошити розчин білого оцту — це підсилює свіжість і насиченість кольору.

Але є нюанси:

Натуральні тканини, особливо бавовна, після вуличного сушіння можуть стати більш жорсткими. Повернути м’якість допоможе кілька хвилин у сушильній машині або обережне розминання руками. Делікатні матеріали часто залишають сліди від прищіпок. Такі речі краще акуратно перекидати через мотузку без затискачів. Легкі вироби не варто залишати надовго при сильному вітрі — вони можуть деформуватися. Перед вивішуванням ретельно розправляйте складки — це значно зменшить необхідність у прасуванні.

Як правильно розвішувати одяг

Штани — перегніть по лінії пояса, щоб уникнути зайвих заломів.

Светри та джемпери — не вішайте за плечі, щоб тканина не розтягнулася. Краще складіть уздовж і рівномірно розмістіть на мотузці.

Сукні — складіть навпіл по довжині і перекиньте через мотузку, щоб зберегти форму.

Правильне сушіння допомагає подовжити строк служби одягу та зберегти його привабливий вигляд.

Найпоширеніша помилка під час прання

Експерти наголошують: одна з найчастіших помилок — використання кондиціонера під час прання рушників.

Кондиціонер залишає на волокнах тонку плівку. Вона робить тканину м’якішою на дотик, але зменшує її здатність вбирати вологу. У результаті рушники гірше виконують головну функцію — сушити шкіру.

До того ж плівка може затримувати забруднення та мікроби. З часом рушники набувають неприємного запаху і виглядають менш свіжими.

Додаткові поради

Обирайте мийний засіб і програму прання відповідно до типу тканини та ступеня забруднення.

Перед завантаженням застібайте блискавки та ґудзики.

Вивертайте одяг навиворіт.

Не перевантажуйте барабан пральної машини.

Дотримуйтесь правил сушіння, щоб зберегти форму, колір і структуру тканини.

Іноді саме дрібні звички непомітно «вбивають» одяг. Змінивши всього один момент у догляді, можна значно продовжити його життя.