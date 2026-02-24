Ніколи не зберігайте чавунну сковороду під закритою кришкою, інакше вона зіпсується назавжди

Як зберігати чавунну сковороду / © pexels.com

Головне правило: ніколи не ховайте чавунну сковороду під щільно закритою кришкою.

Чому це небезпечно

Коли кришка щільно закрита, всередині сковороди залишається волога. Вона не випаровується, створюючи ідеальні умови для появи іржі. Навіть звичайне зберігання у вологому кухонному шафі може зіпсувати чавун.

Як правильно зберігати чавунну кришку:

Після миття ретельно висушуйте кришку. Коли посуд охолоне, злегка змастіть його рослинною олією та видаліть надлишки серветкою. Зберігайте кришку окремо від сковороди або залишайте її трохи відкритою, щоб повітря циркулювало. Якщо складаєте чавунні предмети в шафу, прокладайте між ними паперові серветки — вони вберуть зайву вологу.

Додаткові поради по догляду за чавуном:

Не тримайте чавун поруч із джерелами вологи: раковиною, плитою чи посудомийною машиною. Не мийте чавун у посудомийці та не замочуйте його надовго у воді. Після кожного миття протирайте сковороду тонким шаром олії. Уникайте тривалого приготування кислих страв (наприклад, томатних соусів), адже кислота руйнує захисний шар.

Якщо іржа все ж з’явилася, не поспішайте викидати посуд: очистьте його, змастіть олією та прогрійте в духовці при 230°C близько години.

Правильний догляд дозволить вашій чавунній сковороді служити десятиліттями, радувати ідеальним результатом та стати справжнім кухонним скарбом.