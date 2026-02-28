Гріх чи традиція?: відомий священник пояснив, хто насправді має обмивати тіло померлого

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні і доволі курйозні питання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, хто має обмити тіло покійника, перед тим, як покласти в труну.

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

Священник пояснив, що Церква не дає на це питання відповіді, адже тут більше справа у традиції, а не віровченні. Він зауважив, шо у містах такими справами зазвичай займаються ритуальні служби, або санітари у морзі.

«Якщо то в селі, то були колись в селах такі жінки, які мили всіх мирців. Вже ті бабусі повмирали, вже рідко де є. Ну то якщо мертвий чоловік, жінка тряпочкою його обтерла, щоб було частеньке тіло, і все. Спорядили і положили і хоронять. Родина має мити. А хто ж має мити? Якщо маєте страхи, то не мийте», — зазначив священник.

Філюк розповів, що одного разу йому самому довелося обмивати тіло своєї померлої родички, бо більше родини у неї нікого не було.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи потрібно кидати монети в труну і яму до померлого.