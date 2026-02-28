Керолайн Кінг. Фото: British Liver Trust

Реклама

63-річна мешканка британського графства Вілтшир Керолайн Кінг втратила майже 30 сантиметрів зросту через рідкісне захворювання печінки. Свою історію вона розповіла, щоб підтримати інших пацієнтів і закликати їх не втрачати надії.

Про це повідомило видання BBC.

У 2018 році жінка раптово відчула «пісок» в очах і втратила чіткість зору. Після огляду офтальмолога виявили запалення, але справжню причину встановили лише за рік — біопсія показала гранулематозний гепатит. Лікарі наголосили: такі випадки реєструються приблизно раз на десять років.

Реклама

Перед трансплантацією печінки жінка пережила важкі ускладнення. Через медикаментозне лікування у неї розвинувся тяжкий остеопороз хребта, і її зріст скоротився зі 163 до 137 сантиметрів. Виснаження та постійна сплутаність змусили її тимчасово пересуватися у кріслі колісному.

Пів року очікування пересадки стали найважчим періодом у її житті. Проте після операції стан Керолайн стабілізували: відновилася робота печінки, а проблеми з очима взяли під контроль. Зараз її зріст частково повернувся — 152 сантиметри.

У розмові з BBC Керолайн зазначає, що вирішила публічно розповісти свою історію, аби заохотити інших до боротьби: «Ніколи не здавайтеся. Людське тіло — дивовижне».

За даними British Liver Trust, у Великій Британії тисячі людей живуть із рідкісними хворобами печінки. Через низьку поінформованість встановлення діагнозу часто триває роками. Виконавча директорка організації Памела Гілі підкреслює, що такі стани можуть повністю змінити життя пацієнтів і потребують більшої уваги медичної системи.

Реклама

В Україні, за даними Центру громадського здоров’я, із рідкісними захворюваннями живуть близько 0,05% населення, і більшість із них — діти.

Сьогодні в останній день лютого відзначають Міжнародний день рідкісних захворювань. Його мета — привернути увагу до проблем 300 мільйонів людей у світі, які стикаються з рідкісними діагнозами та часто роками шукають шлях до лікування.

Нагадаємо, дослідники встановили, що під час гіпоксії еритроцити працюють як глюкозні губки. Отримані дані можуть змінити підхід до лікування.