Таємнича нова хвороба вбила понад 50 людей: названо симптоми

Невідомий вірус, внаслідок якого в Демократичній Республіці Конго загинуло понад 50 осіб, спричинив широке занепокоєння.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила у своїй заяві, що спалах "становить значну загрозу для здоров'я населення" після "десятків смертей", що сталися протягом 48 годин у селі Болоко, передає LADbible.

Ебола і Марбург вже виключені після того, як місцевий департамент охорони здоров'я повідомив, що троє дітей віком до п'яти років з'їли мертвого кажана.

"У північно-західній Екваторіальній провінції з'явилося два кластери випадків захворювання і смерті від невідомої хвороби", - йдеться в повідомленні ВООЗ. "Основні проблеми містять швидке прогресування хвороби, причому майже половина смертей сталася протягом 48 годин після появи симптомів в одній із постраждалих медичних зон, і надзвичайно високий рівень смертності в іншій".

Симптоми загадкової хвороби в Конго

Пацієнти повідомляли про такі симптоми:

діарея

втома

біль у шиї та суглобах

пітливість

задишка

інтенсивна спрага

постійний плач

Докторка Занія Стаматакі, імунологиня з Бірмінгемського університету у Великій Британії застерегла: "Симптоми цих інфекцій відрізняються від тривожних інфекцій, спричинених важкою формою малярії в ДРК наприкінці минулого року. Час від появи симптомів до смерті становить 48 годин, що дуже тривожно. Ми знаємо, що тести пацієнтів були негативними на відомі віруси геморагічної лихоманки, такі як Марбург і Ебола. Інші збудники геморагічної лихоманки досліджуються".

ВООЗ додала, що "необхідно вжити термінових заходів для прискорення лабораторних розслідувань, покращення можливостей ведення хворих та ізоляції, а також посилення епіднагляду та інформування про ризики".

"Віддалене розташування та слабка інфраструктура охорони здоров'я збільшують ризик подальшого поширення, що вимагає негайного втручання на високому рівні для стримування спалаху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень захворюваності на вірусні захворювання. Відомо, в яких областях найгірша ситуація.

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