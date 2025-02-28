Весна зі снігом і нічними морозами: прогноз погоди на найближчі дні

Холодна погода ще утримається у низці регіонах.

Не дуже приємний сюрприз принесе нам погода вже сьогодні, однак, лише у деяких областях.

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Останній день зими

Останній день зими настав і саме сьогодні погода ще трохи нагадуватиме про холодну пору.

У західних областях України буде дощ та мокрий сніг. До опадів приєднається рвучкий південно-східний вітер.

На решті території України 28 лютого без істотних опадів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря найнижчою очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині, вночі -10-15 градусів.

У більшості областей України вночі -2-6 градусів, на заході близько нуля.

Упродовж дня 28-го лютого очікується 0+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині на кілька градусів нижче, від 3 морозу до 2 тепла.

У Києві зима завершиться нічними -2-4 градуси, денними +2+4 градуси. В другій половині дня може посилитися вітер, напрямок - з південного сходу. Опади в п'ятницю у столиці малоймовірні.

Весна ж розпочнеться вологою погодою із значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем - така типова ранньовесняна атмосфера, зазначила Наталка Діденко.

Якою буде погода навесні

Коли ж буде по-справжньому весняна погода розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

За словами Наталії Птухи, починаючи від березня навіть до східних регіонів буде надходити тепло і поступово буде вирівнюватися температурний фон. Якщо ночі ще можуть бути подекуди з невеликим мінусом, то денні максимуми практично по всій територій України будуть переважати плюсові. Також синоптикиня попередила про опади 28 лютого та на початку березня.

Водночас Наталія Птуха зазначила, що про прогноз погоди на квітень ще говорити зарано.

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