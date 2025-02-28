Чому російські "Шахеди" стали гучнішими: експерт пояснив причину

Останнім часом у російських "Шахедів" змінився звук, і вони здаються гучнішими. Це пов’язано не з модифікацією ворожої зброї. Звук ворожих дронів відчувається гучнішим, бо вони стали нижче літати.

Про це розповів в етері телемарафону аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Змінився звук, бо він став ближчим. Відлуння стало кращим", – продовжив він.

Експерт додав, що росіяни, як і раніше, використовують у цих дронах китайський двигун.

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"Це старий двигун – поршневий. Вони його просто скопіювали – як змогли, так і зробили. Від нього вимагається, щоб він міг певний час летіти, десь 10-20-25 годин, а потім він може сміливо "вмирати", – пояснив Криволап.

Експерт звернув увагу на те, що росіяни постійно змінюють та модернізують "Шахеди". Тому від іранського дрона там вже нічого не залишилось.

"Модернізація в напрямку покращення системи навігації. Тобто менша чутливість до нашого РЕБу, тому що спочатку ми з цим дуже ефективно працювали. Це покращення можливого зв’язку на окремих моделях, якщо вони хочуть знати, де був збитий цей "Шахед" або навіть бачити це місце. Вони там додавали. Навіть були прильоти "Шахедів", які збивали – там були елементи Starlink. Це те, що стосується зв'язку", – сказав він.

З’явилися окремі моделі російських "Шахедів", в яких є оптика, і вони беруть розвіддані. Потім їх або передають, або ці дрони залітають назад до Росії, або ж до Білорусь, зазначив експерт.

"Там вже вони їх ловлять і списують з карток пам’яті цю інформацію", – пояснив він.

Криволап додав, що росіяни будуть збільшувати кількість та швидкість дронів, а також покращувати системи наведення "Шахедів". Тобто, якщо спочатку була одна спеціальна антена типу "Комета", то зараз вже бачили, що окупанти застосовують по чотири або навіть вісім.

"Вони будуть змінюватися. Ми повинні це розуміти і розробляти свої системи, які не дозволять цим "шахедам" взагалі літати над нашими містами", – сказав авіаексперт.

Що стосується протиповітряної оборони проти "Шахедів", то, за словами Криволапа, перше питання полягає у засобах виявлення, потім – наведення. І тільки на третьому місці – засоби ураження. Україна серйозно займається питаннями розроблення дронів-перехоплювачів, які літають на значно вищих швидкостях, ніж "Шахеди". Працює також над системами ініціації підриву і робить системи наведення малої дальності.

"Думаю, що майбутнє все ж таки буде рухатися в напрямку зменшення вартості знищення цього "шахеда". За можливості, це може бути і лазерна зброя. Може бути зброя засобів надвисокої частоти, коли не в промінь лазера проектується, а робиться дуже потужне мікрохвильове випромінювання, що може вивести саму електроніку з ладу. Це легка авіація, яка може закріпити засоби ураження і за допомогою різних систем знаходити "Шахеди", потім їх вражати на якихось пересічних курсах – зверху або збоку. Думаю, в цьому напрямку треба рухатися", – резюмував авіаційний експерт.

Раніше ТСН.ua писав про те, що Росія створює нові "Шахеди" з майже ракетними можливостями.

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