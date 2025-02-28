На фронті загинув брат Романа Ратушного

Він був пілотом безпілотників.

Вночі 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді від прямого прильоту ФВП загинув пілот безпілотників "Птахів Мадяра" Василь Ратушний — брат Романа Ратушного.

Про це у соціальних мережах повідомила матір загиблих братів Світлана Поваляєва.

"Мій старший син, моє життя", — йдеться у повідомленні.

Також вона додала кілька фото загиблого.

Нагадаємо, що Роман Ратушний — український громадський діяч, журналіст, військовик-доброволець. Учасник Євромайдану. Відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр та як учасник російсько-української війни.

Загинув в бою під Ізюмом 8 червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку.

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