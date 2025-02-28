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На фронті загинув брат Романа Ратушного

На фронті загинув брат Романа Ратушного

Василь Ратушний керував дронами / Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva

Він був пілотом безпілотників.

Вночі 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді від прямого прильоту ФВП загинув пілот безпілотників "Птахів Мадяра" Василь Ратушний — брат Романа Ратушного

Про це у соціальних мережах повідомила матір загиблих братів Світлана Поваляєва

"Мій старший син, моє життя", — йдеться у повідомленні. 

Також вона додала кілька фото загиблого. 

Нагадаємо, що Роман Ратушний — український громадський діяч, журналіст, військовик-доброволець. Учасник Євромайдану. Відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр та як учасник російсько-української війни. 

Загинув в бою під Ізюмом 8 червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку. 

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