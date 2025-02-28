Ворог атакував безпілотниками Суми: є постраждалі

Росіяни продовжують бити ударними дронами по українських містах.
Увечері у четвер, 27 лютого, ворог атакував безпілотниками Суми.
Про це інформує Сумська міська рада у повідомленні у соцмережах.
Відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків в одному з мікрорайонів міста.
На місці працюють екстрені служби.
Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ "Барса".
Там же у п'ятницю, 28 лютого, з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла.
Також ворог завдав авіаційного удару по Краснопільській громаді, застосувавши КАБи, 27 лютого 2025 року, близько 21:00.
Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок атаки росіян пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, прибудинкові будівлі.
Також з БпЛА скинуто вибухівку у Глухівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску.
На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.
"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше, у вівторок, 25 лютого, російська армія здійснила удар "Шахедами" по Сумах. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали три людини.
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