Ворог атакував безпілотниками Суми: є постраждалі

Увечері у четвер, 27 лютого, ворог атакував безпілотниками Суми.

Про це інформує Сумська міська рада у повідомленні у соцмережах.

Відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків в одному з мікрорайонів міста.

На місці працюють екстрені служби.

Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ "Барса".

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Там же у п'ятницю, 28 лютого, з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла.

Також ворог завдав авіаційного удару по Краснопільській громаді, застосувавши КАБи, 27 лютого 2025 року, близько 21:00.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок атаки росіян пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, прибудинкові будівлі.

Також з БпЛА скинуто вибухівку у Глухівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску.

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше, у вівторок, 25 лютого, російська армія здійснила удар "Шахедами" по Сумах. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали три людини.

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