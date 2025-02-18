Ракетний удар по Сумах: куди влучив ворог

За попередньою інформацією люди не постраждали.

Ввечері вівторка, 18 лютого, ворог завдав ракетного удару по місту Суми. Ракета влучила поруч з об’єктом цивільної інфраструктури у передмісті.

Про це повідомив в.о. мера міста Артем Кобзар.

"Вибух у передмісті. Один із вибухів, що ви чули, це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міського голови, на момент публікації постраждалих та поранених немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 18 лютого Суми також атакували російські безпілотники. В місті пролунало кілька вибухів

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