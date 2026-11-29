Місто під атакою ворога / © Getty Images

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Сьогодні, 29 листопада, у Сумах лунали звуки вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Наразі у регіоні триває повітряна тривога — жовтий рівень загрози.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що після сьомої ранку у Ковпаківському районі через влучання дрона загорілася автівка.

Атака по Україні 29 листопада — що відомо

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».

У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

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