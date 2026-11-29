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У Сумах зрання прогримів вибух
Місто перебуває під ворожою атакою — росіяни запустили «Шахеди».
Сьогодні, 29 листопада, у Сумах лунали звуки вибухів.
Про це повідомляє «Суспільне».
Наразі у регіоні триває повітряна тривога — жовтий рівень загрози.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що після сьомої ранку у Ковпаківському районі через влучання дрона загорілася автівка.
Атака по Україні 29 листопада — що відомо
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 140 дронами. ППО збила 101 з них, зокрема 55 реактивних «Шахедів».
У Харкові ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста, загорілось авто. Унаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка, ще двоє людей травмовані.
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