Город под атакой врага / © Getty Images

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Сегодня, 29 ноября, в Сумах раздавались звуки взрывов.

Об этом сообщает «Суспільне».

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В регионе продолжается воздушная тревога — желтый уровень угрозы.

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Местные СМИ сообщают, что после семи утра в Ковпаковском районе из-за попадания дрона загорелся автомобиль.

Атака по Украине 29 ноября — что известно

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».

В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы.

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