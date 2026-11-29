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В Суммах утром прогремел взрыв
Город находится под вражеской атакой — россияне запустили «Шахеды».
Сегодня, 29 ноября, в Сумах раздавались звуки взрывов.
Об этом сообщает «Суспільне».
В регионе продолжается воздушная тревога — желтый уровень угрозы.
Местные СМИ сообщают, что после семи утра в Ковпаковском районе из-за попадания дрона загорелся автомобиль.
Атака по Украине 29 ноября — что известно
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».
В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы.
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