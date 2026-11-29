Картофель / © pexels.com

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Спрос на картофель в Украине снизился, что повлекло за собой падение цен. Согласно индексу потребительских цен (95,96%) по сравнению с октябрем овощ подешевел на 4,04%.

В частности, по словам директора ЧАО НПО «Чернигивелиткартофель» Игоря Шкурко, уже в начале 2027 года стоимость овоща может достичь 20 грн/кг.

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«Те хозяйства, у которых есть современные хранилища и сохранили качественный картофель, в зимние месяцы прогнозируемо заработают. Ведь в феврале цены могут вырасти до 20 грн/кг. Из-за жары общий объем урожая картофеля на западе страны оказался меньше примерно на 30%. А качество значительной части клубней оставляет желать лучшего из-за сухой гнили и большого количества мелкой фракции», — пояснил он.

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Цены на продукты в Украине — последние новости

С начала полномасштабного вторжения России большинство базовых продуктов в Украине существенно удорожали. Этот скачок цен стал прямым следствием инфляции, уничтожения агрокомплексов и хозяйств, а также всеобщего снижения производства.

В 2027 году стоимость подсолнечного масла в Украине может подскочить в полтора-два раза из-за сокращения посевов и сложностей в работе аграриев, однако специалисты советуют пока не делать массовые запасы.

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