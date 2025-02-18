Окупанти вперше застосували супутниково-керований дрон у бою - ISW

Російська Федерація збільшує виробництво БПЛА та тестує нові технології супутникового управління.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 102-й мотострілецький полк РФ застосував дрон, керований через супутник, для атак поблизу Курахового.

За їхніми твердженнями, безпілотник скинув 4,5 кг боєприпасів після 16 км польоту і повернувся на базу. Російські блогери заявляють, що він може транспортувати до 35 кг вибухівки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна створила новітній дрон-камікадзе зі штучним інтелектом. “Булава”. За кордоном його представляють під експортною назвою “Масе”. Експерти кажуть, що він є аналогом російського “Ланцету”. Його швидкість досягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.

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