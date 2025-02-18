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Окупанти вперше застосували супутниково-керований дрон у бою - ISW

Окупанти вперше застосували супутниково-керований дрон у бою - ISW

Дрон Кукушка / Фото: РосЗМІ

Росія модернізує свої безпілотники, додаючи технології супутникового управління.

Російська Федерація збільшує виробництво БПЛА та тестує нові технології супутникового управління.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 102-й мотострілецький полк РФ застосував дрон, керований через супутник, для атак поблизу Курахового.

За їхніми твердженнями, безпілотник скинув 4,5 кг боєприпасів після 16 км польоту і повернувся на базу. Російські блогери заявляють, що він може транспортувати до 35 кг вибухівки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна створила новітній дрон-камікадзе зі штучним інтелектом. “Булава”. За кордоном його представляють під експортною назвою “Масе”. Експерти кажуть, що він є аналогом російського “Ланцету”. Його швидкість досягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.

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