Росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами": деталі від влади

Російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed. Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Live.

"Це були ураження. Ми бачимо, що Миколаїв уперше атаковано Shahed із 12-канальними антенами. Максимум було вісім. Тобто у РФ вони з'явилися від 2025 року. На мою думку, росіяни самі можуть їх виробляти", – наголосив чиновник.

За словами Кіма, це не новий тип "Шахедів" та це новий тип зв'язку, адже звичайний "Шахед" – це чотири антени. Зауважимо, що раніше в російській армії почали застосовувати 8-канальні дрони, щоб було важче їх збити.

Очільник Миколаївської ОВА зауважив, що 16 лютого вперше був використаний 12-канальний "Шахед". Загалом їх було застосовано дев'ять штук. Деякі з них вдалося збити. Втім, сталися влучання з важкими наслідками. Зокрема, це призвело до тимчасових проблем з опаленням для 100 тисяч людей. Наразі його вдалося повністю відновити. Електропостачання нині працює без графіків відключень.

Як повідомлялося, днями РФ ударила по критичній інфраструктурі Миколаєва. Росіяни зробили це свідомо, щоб залишити людей без тепла за мінусових температур і створити гуманітарну катастрофу.

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