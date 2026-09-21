ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

18 ударів ножем: у Миколаєві біля магазину вбили чоловіка

Словесна перепалка між чоловіками закінчилася жорстоким вбивством. Поліція вже розшукала та затримала нападника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Поліція затримала зловмисника

Поліція затримала зловмисника

У Миколаєві поліцейські затримали 51-річного місцевого жителя, якого підозрюють в умисному вбивстві 55-річного чоловіка. Конфлікт між чоловіками стався біля одного із магазинів.

Про це повідомили у поліції.

Повідомлення про бійку між чоловіками, внаслідок якої один із них загинув, надійшло на спецлінію 102 від очевидців.

«Перед подією підозрюваний перебував у магазині і купував алкоголь. Після того, як він вийшов на вулицю, між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік, який перебував у стані сп’яніння, вдарив свого опонента пакетом із покупками. Потерпілий спробував втекти, але спіткнувся та впав. Після цього зловмисник дістав ножа і завдав чоловікові, що лежав, близько 18 ударів по тілу», — йдеться у повідомленні відомства.

Від отриманих травм 55-річний чоловік загинув. Судово-медичний експерт виявив на його тілі близько 18 різаних ран.

Поліцейські встановили особи учасників конфлікту і невдовзі затримали підозрюваного. Після скоєння злочину він втік додому. Ніж чоловік залишив біля тіла загиблого.

Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині невідомий відкрив вогонь по чоловікові та жінці з автомобіля. Поліція вже розшукала нападника та вилучила у нього зброю з глушником.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie