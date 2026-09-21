18 ударів ножем: у Миколаєві біля магазину вбили чоловіка

Поліція затримала зловмисника

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У Миколаєві поліцейські затримали 51-річного місцевого жителя, якого підозрюють в умисному вбивстві 55-річного чоловіка. Конфлікт між чоловіками стався біля одного із магазинів.

Про це повідомили у поліції.

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Повідомлення про бійку між чоловіками, внаслідок якої один із них загинув, надійшло на спецлінію 102 від очевидців.

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«Перед подією підозрюваний перебував у магазині і купував алкоголь. Після того, як він вийшов на вулицю, між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік, який перебував у стані сп’яніння, вдарив свого опонента пакетом із покупками. Потерпілий спробував втекти, але спіткнувся та впав. Після цього зловмисник дістав ножа і завдав чоловікові, що лежав, близько 18 ударів по тілу», — йдеться у повідомленні відомства.

Від отриманих травм 55-річний чоловік загинув. Судово-медичний експерт виявив на його тілі близько 18 різаних ран.

Поліцейські встановили особи учасників конфлікту і невдовзі затримали підозрюваного. Після скоєння злочину він втік додому. Ніж чоловік залишив біля тіла загиблого.

Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, на Київщині невідомий відкрив вогонь по чоловікові та жінці з автомобіля. Поліція вже розшукала нападника та вилучила у нього зброю з глушником.

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