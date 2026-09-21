Чи повернеться до України ексгенпрокурор Руслан Кравченко: спливли нові цікаві подробиці

Руслан Кравченко / © Офіс Генерального прокурора

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Головна інтрига тижня — чи повернеться до України вже колишній генеральний прокурор? Ось уже кілька днів поспіль Руслан Кравченко не залишає дописів у соцмережах, не коментує власне звільнення і не публікує нових матеріалів щодо керівників НАБУ та САП. Та й самі антикорупційні органи поки що не оголошували йому про підозру.

Україну Кравченко залишив на початку минулого тижня — одразу після гучного розслідування, у якому фігурували працівники Офісу генерального прокурора. Сам посадовець тоді стверджував, що вирушив у службове відрядження до Парижа, яке сам собі й підписав.

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Проте щойно виїхавши за кордон, він публічно заявив про вручення підозр керівникам антикорупційних органів та два дні поспіль опубліковував звинувачення в соцмережах. Уже наступного дня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

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Термін закордонного відрядження закінчується. Втім, навіть в Офісі президента висловили сумнів, що Кравченко повернеться. Позаштатний радник Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що звільнений генпрокурор може спробувати подати ситуацію як «політичне переслідування», що негативно впливає на імідж України.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Війна підозр: розслідування «Карфаген» та виїзд за кордон

Публічне протистояння очільників НАБУ і САП з Офісом генпрокурора вибухнуло з новою силою, коли Кравченко, перебуваючи вже за межами країни, записав відео про підозри керівництву антикорупційних органів.

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу... Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував Президент. Стримували й самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозр», — заявив тоді ще чинний генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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На момент виходу цього звернення Кравченко вже перебував у закордонному відрядженні. Причому виїхав він за наявності власноруч написаної заяви на звільнення. Передувало цьому гучне розслідування НАБУ та САП під назвою «Карфаген», яке стосувалося можливого «кришування» незаконних колцентрів.

Сам генпрокурор у матеріалах справи не фігурував, однак підозру отримав високопосадовець Офісу генпрокуратури Сергій Кропива, який наразі перебуває в СІЗО.

«Моя особиста думка — це реакція на нашу операцію "Карфаген"», — заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Реакція антикорупціонерів та відставка генпрокурора

Очільники НАБУ та САП того ж дня зібрали термінову пресконференцію. Суть звинувачень на свою адресу посадовці не коментували, попри неодноразові запитання журналістів.

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«Я не коментую і не збираюся коментувати маячню та телеграм-підозри», — заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Так само очільники органів не розкрили інформації про те, чи вручатимуть підозру самому Кравченку. Якщо це й станеться, то процесуальний статус він матиме вже не як посадовець, адже парламент відправив його у відставку, а президент того ж дня підписав відповідний указ про звільнення.

Сам статус підозр, про які заявляв Кравченко щодо керівників НАБУ і САП, наразі анульовано. Головною інтригою залишається питання: чи наважиться ексгенпрокурор повернутися до України та чи чекає на нього офіційна підозра від правоохоронців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГУЧНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ І ТАЄМНИЦІ "ОФІСІВ"! Де насправді Кравченко і кому загрожує до 15 років

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