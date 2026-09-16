ЗМІ назвали ймовірного нового генпрокурора України

Офіс генпрокурора / © УНІАН

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Керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський, ймовірно, може очолити Офіс генерального прокурора України.

Про це пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела у політичних колах.

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За інформацією співрозмовників видання, керівників Хмельницької та Дніпропетровської обласних прокуратур розглядають як головних кандидатів на посаду генерального прокурора. Йдеться про Валерія Прихожанова, який очолює Дніпропетровську обласну прокуратуру, та Антона Ковальського, керівника Хмельницької обласної прокуратури.

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Водночас джерела «Української правди» зазначають, що більш імовірним кандидатом на посаду очільника Офісу генерального прокурора є Ковальський.

У липні 2025 року його призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури.

До цього Ковальський із вересня 2020 року до жовтня 2021 року працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. Від листопада 2021 року він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

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Ми раніше інформували, що Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Володимира Зеленського.

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