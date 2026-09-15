Кравченко більше не генпрокурор: Зеленський звільнив його указом

Руслан Кравченко

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це йдеться в указі №932/2026 на сайті глави держави.

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Згідно з текстом указу від 15 вересня 2026 року, рішення про кадрову зміну набуває чинності з дня його опублікування.

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«Звільнити КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора», — йдеться у документі, підписаному президентом України Володимиром Зеленським.

Генпрокурора Кравченка звільнили з посади — останні новини

Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Згодом Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Після цього Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.

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Варто нагадати, що це рішення стало піком гучного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, який загострився на тлі справи «Карфаген».

Сам Кравченко категорично відкидає будь-яку причетність до «кришування» колцентрів, вимагання хабарів чи незаконного збагачення.

Ситуація загострилася 14 вересня після відеозвернення, в якому Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ і САП назвали дії генпрокурора «системною атакою». У заяві наголошують, що наразі Кривоносу офіційно ніхто підозру не вручав.

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