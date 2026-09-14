Відставка генпрокурора: коли відбудеться голосування у парламенті

Руслан Коавченко. / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

Реклама

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада буде голосувати за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Реклама

«Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться завтра, 15 вересня», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ситуація навколо Кравченка — що відомо

Після масштабного корупційного скандалу навколо справи «Карфаген», в якій працівники Офісу генерального прокурора займалися «кришуванням» колцентрів та відмиванням грошей, Кравченко увечері 7 вересня подав у відставку. Він заявив, що свідомо йде з посади, аби її не використовували як інструмент протистояння.

Ситуація загострилася 14 вересня після відеозвернення, в якому Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ і САП назвали дії генпрокурора «системною атакою». У заяві наголошують, що наразі Кривоносу офіційно ніхто підозру не вручав.

Водночас у медіа з’явилася інформація, що Кравченко виїхав з країни і перетнув кордон о 2:30 на службовому авто. Згодом він підтвердив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні.

Новини партнерів

Новини партнерів