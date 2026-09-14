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Підозра директору НАБУ від генпрокурора: антикорупційні органи зробили жорстку заяву — перша реакція
Станом на ранок 14 вересня жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено, запевнили в антикорупційному бюро.
НАБУ і САП розцінюють підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу від генерального прокурора Руслана Кравченка «як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи».
Про це йдеться в офіційній заяві антикорупційного бюро.
«Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи», — йдеться в заяві.
У бюро стверджують, що станом на ранок 14 вересня жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено.
Також у відомстві заперечили заяви генерального прокурора про нібито вилучення НАБУ кримінальних проваджень.
«Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності», — наголосили в бюро.
У НАБУ вважають, що з огляду на це, заяви генерального прокурора Руслана Кравченка, який нещодавно подав у відставку, наразі мають «публічний, а не процесуальний характер».
Окремо в НАБУ і САП наголосили, що ніколи не вимагали «недоторканності» для своїх працівників чи будь-яких інших осіб.
Підозра директорові НАБУ Кривоносу — що відомо
Нагадаємо, вранці 14 вересня генпрокурор Сергій Кравченко, який подав заяву про відставку на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген», повідомив, що підписав підозру директору Національного антикорупці́йного бюро України Семену Кривоносу.
Президент Володимир Зеленський відреагував та закликав Раду підтримати негайне звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.