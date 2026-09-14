Кім Чен Ин знову відправить війська для Путіна: BBC розкрило нові плани КНДР щодо війни в Україні

Півнчнокорейські військові / © Associated Press

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Військові КНДР та зброя можуть незабаром знову відіграти значну роль у війні Росії проти України. Попри великі втрати попереднього контингенту, Північна Корея готова збільшити військову присутність на боці Москви.

Про це йдеться в аналітичній статті BBC.

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Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може розгорнути до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Раніше оцінювалася присутність близько 30 тисяч бійців.

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Де зараз перебувають північнокорейські військові

За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, на території Росії досі перебувають близько 8500 військовослужбовців КНДР.

Їх організували у чотири бригади у складі угруповання військ «Північ». Основне завдання цих підрозділів — захист російського кордону в Курській області від можливих українських атак.

У ГУР наголошують, що нині північнокорейські військові не беруть участі в активних бойових діях. Також українська розвідка не фіксувала підрозділів Корейської народної армії на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас, за словами дослідника Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Яна Ука, частина північнокорейських інженерних підрозділів або робітників може перебувати на окупованій території Донбасу, однак вони не є бойовими військами.

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Перший масштабний досвід війни за кордоном

Для лідера КНДР Кім Чен Ина відправлення військових до Курської області стало безпрецедентним кроком. Йдеться про найбільший контингент північнокорейських військ, коли-небудь направлений за межі країни для участі у бойових діях.

Раніше Пхеньян також направляв військових за кордон. Зокрема, у 1973 році близько 1500 північнокорейських військовослужбовців та інструкторів вирушили до Єгипту під час війни Судного дня. Наприкінці 1960-х років, за оцінками, близько 87 північнокорейських пілотів воювали на боці Північного В’єтнаму проти США.

Однак масштаб нинішньої участі КНДР значно більший.

Північнокорейські солдати отримали досвід сучасної війни

Перші північнокорейські військові з’явилися на фронті восени 2024 року. Українські військові вперше зіткнулися з ними в листопаді, а перших живих військовополонених захопили лише в січні 2025 року.

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Спочатку Росія та Північна Корея заперечували їхню присутність. Лише у квітні 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов офіційно визнав участь північнокорейських військових у боях, назвавши їхні дії «героїзмом».

За словами Яна Ука, головною перевагою для Пхеньяна став отриманий на полі бою досвід.

«Північнокорейці тепер знають, що таке сучасний бій», — зазначив дослідник.

За його словами, спочатку військові КНДР зазнали значних втрат у Курській області, однак згодом почали адаптуватися до війни, зокрема до застосування безпілотників.

Український військовий назвав їх «гарматним м’ясом»

Український військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади під позивним «Султан», який брав участь у боях на Курщині, описав північнокорейських військових як «гарматне м’ясо».

За його словами, вони проводили масовані штурми, постійно направляючи на одну й ту саму позицію нових бійців.

Водночас тактика північнокорейців відрізнялася від російської.

«Вони весь час рухалися. Це давало їм певну перевагу, але не вирішальну», — розповів військовий.

Він також зазначив, що між північнокорейськими та російськими військовими були проблеми зі зв’язком, а самі бійці КНДР часто мали недостатнє спорядження.

У загиблих військових майже не знаходили документів

Після боїв українські військові обшукували загиблих російських та північнокорейських солдатів, щоб отримати розвідувальну інформацію.

За словами Султана, у російських військових знаходили документи, посвідчення особи та особисті речі. Натомість у північнокорейців майже нічого не було.

«Ми перевірили абсолютно всі маленькі кишені — там не було жодних документів, взагалі нічого», — розповів він.

Інші українські військові також повідомляли, що північнокорейським підрозділам не вистачало бронежилетів, зимового одягу та шоломів.

Деякі північнокорейські військові вчиняли самогубство, щоб не потрапити в полон

Під час боїв на Курщині фіксували випадки, коли північнокорейські військові підривали себе гранатами, аби не потрапити в полон.

На одному з відео, знятому під час українського наступу, поранений військовий КНДР лежить на засніженій землі. Коли українські військові наближаються до нього, він підриває гранату під підборіддям.

У квітні 2025 року Кім Чен Ин публічно вихваляв військових, які, за його словами, обрали самопідрив замість полону.

Під час поминальної служби в Пхеньяні він назвав загиблих «героями», які нібито без вагань обрали смерть, щоб захистити честь своєї країни.

Скільки північнокорейців загинули

Точну кількість втрат КНДР офіційно не розкривала. Водночас аналіз меморіального місця, проведений BBC Korea, оцінює кількість загиблих північнокорейських військових у Курській операції приблизно у 2300 осіб.

За даними української розвідки, втрати були ще більшими: близько 3000 загиблих та 1500 поранених.

Попри це, Пхеньян готовий продовжувати військову співпрацю з Москвою.

Навіщо Росії потрібні військові КНДР

Для Росії залучення північнокорейських військових є способом компенсувати нестачу власних людських ресурсів.

За оцінками західних та українських розвідувальних служб, Росія щомісяця втрачає приблизно на 6000 військових більше, ніж може набрати.

Через це Москва дедалі активніше залучає іноземних військових, зокрема громадян Колумбії, Кенії, Камеруну та Північної Кореї.

Для Кремля це дозволяє поповнювати особовий склад без необхідності проводити ще одну масштабну мобілізацію всередині Росії.

Що отримує Північна Корея

Для Пхеньяна участь у війні також має свої переваги. Північнокорейські військові отримують реальний бойовий досвід, зокрема, навчаються протистояти безпілотникам та використовувати сучасні методи ведення війни.

Крім того, військова співпраця з Росією зміцнює стратегічні зв’язки між двома країнами та може приносити Пхеньяну економічні й військові вигоди.

За словами Яна Ука, саме отриманий бойовий досвід може стати одним із головних довгострокових результатів участі КНДР у війні.

Пхеньян продовжить відправляти військових — але не без вигоди

Попри значні втрати, Північна Корея не демонструє наміру згортати військову співпрацю з Росією.

Для Москви північнокорейські військові — додатковий людський ресурс на тлі значних втрат. Для Пхеньяна — можливість отримати гроші, військові технології та безцінний для його армії досвід сучасної війни.

Тому союз Росії та КНДР залишається взаємовигідним, але залежить від того, наскільки кожна зі сторін продовжуватиме отримувати від нього необхідні переваги.

Нагадаємо, за даними української розвідки, КНДР відправила до Курщини сотні операторів дронів.

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