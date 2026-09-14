Ким Чен Ын отправит войска для Путина: BBC раскрыло новые планы КНДР по войне в Украине

Северокорейские военные / © Associated Press

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Военные КНДР и оружие могут вскоре снова сыграть значительную роль в войне России против Украины. Несмотря на огромные утраты предыдущего контингента, Северная Корея готова прирастить военное присутствие на стороне Москвы.

Об этом идет речь в аналитической статье BBC.

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В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может развернуть до 50 тысяч северокорейских военнослужащих. Ранее оценивалось присутствие около 30 тысяч бойцов.

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Где сейчас находятся северокорейские военные

По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории России до сих пор находятся около 8500 военнослужащих КНДР.

Их организовали в четыре бригады в составе группировки войск «Север». Основная задача этих подразделений — защита российской границы в Курской области от возможных украинских атак.

В ГУР отмечают, что в настоящее время северокорейские военные не участвуют в активных боевых действиях. Также украинская разведка не фиксировала подразделения Корейской народной армии на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время, по словам исследователя Института политических исследований Асан в Сеуле Яна Ука, часть северокорейских инженерных подразделений или рабочих может находиться на оккупированной территории Донбасса, однако они не боевые войска.

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Первый масштабный опыт войны за границей

Для лидера КНДР Ким Чен Ина отправка военных в Курскую область стала беспрецедентным шагом. Речь идет о крупнейшем контингенте северокорейских войск, когда-либо направленном за пределы страны для участия в боевых действиях.

Ранее Пхеньян также направлял военных за границу. В частности, в 1973 году около 1500 северокорейских военнослужащих и инструкторов отправились в Египет во время войны Судного дня. В конце 1960-х годов, по оценкам, около 87 северокорейских пилотов воевали на стороне Северного Вьетнама против США.

Однако масштаб нынешнего участия КНДР значительно больше.

Северокорейские солдаты получили опыт современной войны

Первые северокорейские военные появились на фронте осенью 2024 года. Украинские военные впервые столкнулись с ними в ноябре, а первые живые военнопленные были захвачены только в январе 2025 года.

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Первоначально Россия и Северная Корея отрицали их присутствие. Только в апреле 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов официально признал участие северокорейских военных в боях, назвав их действия «героизмом».

По словам Яна Ука, главным преимуществом для Пхеньяна стал полученный на поле боя опыт.

«Северокорейцы теперь знают, что такое современное сражение», — отметил исследователь.

По его словам, сначала военные КНДР понесли значительные потери в Курской области, однако впоследствии начали адаптироваться к войне, в частности, к применению беспилотников.

Украинский военный назвал их «пушечным мясом»

Украинский военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады под позывным «Султан», участвовавший в боях на Курщине, описал северокорейских военных как «пушечное мясо».

По его словам, они проводили массированные штурмы, постоянно направляя на одну и ту же позицию новых бойцов.

В то же время тактика северокорейцев отличалась от русского.

«Они все время двигались. Это давало им определенное преимущество, но не решающее», — рассказал военный.

Он также отметил, что между северокорейскими и российскими военными были проблемы со связью, а сами бойцы КНДР часто имели недостаточное снаряжение.

У погибших военных почти не находили документов

После боев украинские военные обыскивали погибших российских и северокорейских солдат для получения разведывательной информации.

По словам Султана, у российских военных находили документы, удостоверения личности и личные вещи. В то же время у северокорейцев почти ничего не было.

«Мы проверили абсолютно все маленькие карманы — там не было никаких документов, вообще ничего», — рассказал он.

Другие украинские военные также сообщали, что северокорейским подразделениям не хватало бронежилетов, зимней одежды и шлемов.

Некоторые северокорейские военные совершали самоубийство, чтобы не попасть в плен

Во время боев в Курщине фиксировали случаи, когда северокорейские военные взрывали себя гранатами, чтобы не попасть в плен.

На одном из видео, снятом во время украинского наступления, раненый военный КНДР лежит на заснеженной земле. Когда украинские военные приближаются к нему, он подрывает гранату под подбородком.

В апреле 2025 года Ким Чен Ын публично восхвалял военных, которые, по его словам, избрали самоподрыв вместо плена.

Во время поминальной службы в Пхеньяне он назвал погибших «героями», якобы без колебаний избравших смерть, чтобы защитить честь своей страны.

Сколько северокорейцев погибли

Точное количество потерь КНДР официально не раскрывало. В то же время, анализ мемориального места, проведенный BBC Korea, оценивает количество погибших северокорейских военных в Курской операции примерно в 2300 человек.

По данным украинской разведки, потери были еще больше: около 3000 погибших и 1500 раненых.

Тем не менее, Пхеньян готов продолжать военное сотрудничество с Москвой.

Зачем России нужны военные КНДР

Для России привлечение северокорейских военных является способом компенсации недостатка собственных человеческих ресурсов.

По оценкам западных и украинских разведывательных служб, Россия ежемесячно теряет примерно на 6000 военных больше, чем может набрать.

Поэтому Москва все активнее привлекает иностранных военных, в частности граждан Колумбии, Кении, Камеруна и Северной Кореи.

Для Кремля это позволяет пополнять личный состав без необходимости производить еще одну масштабную мобилизацию внутри России.

Что получает Северная Корея

Для Пхеньяна участие в войне также имеет свои преимущества. Северокорейские военные получают реальный боевой опыт, в частности учатся противостоять беспилотникам и использовать современные методы ведения войны.

Кроме того, военное сотрудничество с Россией укрепляет стратегические связи между двумя странами и может приносить Пхеньяну экономические и военные выгоды.

По словам Яна Ука, именно приобретенный боевой опыт может стать одним из главных долгосрочных результатов участия КНДР в войне.

Пхеньян продолжит отправлять военных — но не без выгоды

Несмотря на значительные потери Северная Корея не демонстрирует намерения сворачивать военное сотрудничество с Россией.

Для Москвы северокорейские военные — дополнительный человеческий ресурс на фоне значительных потерь. Для Пхеньяна возможность получить деньги, военные технологии и бесценный для его армии опыт современной войны.

Поэтому союз России и КНДР остается взаимовыгодным, но зависит от того, насколько каждая сторона будет продолжать получать от него необходимые преимущества.

Напомним, по данным украинской разведки, КНДР отправила в Курщину сотни операторов дронов.

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