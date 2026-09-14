На бойфренда-абьюзера Панеттьери прямо в баре одели наручными: он пьяным кричал о смерти актрисы

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / © Getty Images

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На бойфренда-абьюзера умершей американской актрисы Хайден Панеттьери — Брайана Хикерсона — просто в баре надели наручники.

Об этом сообщает издание TMZ. Инцидент произошел вечером 12 сентября. Отмечается, что Брайан Хикерсон вместе с братом Заком выпивал в одном из баров в Гринвилле. Там они начали общаться с другими посетителями, а разговор быстро перерос в конфликт.

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Наконец, на место вызвали полицейских. Правоохранители прибыли на вызов о «нападении». На Брайана Хикерсона и его брата надели наручники. Кстати, в момент задержания бойфренда-абьюзера Панеттьери он начал загадочно выкрикивать следующее: «Полиция раскрыла это, когда умерла моя девушка». Что именно Брайан Хикерсон имел в виду — остается загадкой.

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Наконец, бойфренда-абьюзера Панеттьери освободили и не стали предъявлять ему обвинений. А вот его брат Зак был задержан. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нецензурную лексику, что привело к его аресту за нарушение общественного порядка.

Отметим, Хайден Панеттьери умерла 16 августа этого года. Бездыханное тело актрисы обнаружили в Гринвилле, где она жила. Известно, что в момент смерти рядом с ней был Брайан Хикерсон, который нашел ее без сознания. Мужчина пытался ее реанимировать, введя наркан — препарат, помогающий быстро устранить передозировку опиоидами. Однако это не помогло, поэтому он вызвал скорую. Медики констатировали смерть актрисы. Официальную причину не разглашают, однако известно, что Управление по борьбе с наркотиками начало расследование.

Напомним, недавно СМИ раскрыли, что после себя оставила Хайден Панеттьери. Также известно, кто унаследует имущество актрисы.

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