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"Человек-паук" с Тоби Магуайром: как за 24 года изменились Питер Паркер, Мэри Джейн и другие герои фильма
Ровно 24 года назад состоялась премьера фильма о Человеке-пауке, который сразу стал кинохитом. Предлагаем посмотреть, как за это время изменились исполнители главных ролей.
В мае 2002 года мир увидел американский супергеройский фильм «Человек-паук», снятый по мотивам комиксов Marvel.
Лента, режиссером которой стал Сэм Рэйми, полюбилась зрителям. В частности, фильм собрал в прокате сумасшедшие 821 млн долларов с бюджетом в 139 млн долларов и стал мировым хитом. Тем временем режиссер не остановился на первой части и снял трилогию.
Вместе с тем «Человек-паук» сделал звездами таких актеров, как Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кристен Данст, за которыми закрепились известные имена их героев Питер Паркер, Зеленый Гоблин и Мэри Джейн.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 24 года, а именно столько прошло с даты премьеры, изменились исполнители главных ролей и что происходит в их жизни сейчас.
Тоби Магуайр (Питер Паркер, он же Человек-паук)
Главная роль в фильме «Человек-паук» досталась американскому актеру Тоби Магуайру. На момент съемок первой части фильма ему было 26 лет.
Роль в фильме «Человек-паук» является одной из самых известных в карьере Тоби Магуайра, обеспечившей его не только мировой славой, но и беззаботным будущим, поскольку принесла немалый гонорар. Однако актер также играл в таких популярных картинах, как «Братья», «Великий Гэтсби», «Жертвуя пешкой» и других.
Сейчас артист больше сосредоточен не на игре в фильмах, а именно на продюсировании, так что на больших экранах его можно заметить не так часто. Кроме того, Тоби Магуайр редко снимается по другой причине. Дело в том, что у него довольно сложный характер, поэтому на съемочной площадке с ним тяжело. Более того, из-за этого артист даже чуть не потерял роль во второй части «Человека-паука». Несмотря на это, он все равно остается востребованным актером.
Что же касается личной жизни Тоби Магуайра, то он много лет прожил в браке с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер. У супругов родились дочь Руби и сын Отис. В 2020 году пара неожиданно развелась после 13 лет брака. Причина — непримиримые разногласия и потухшие чувства. Однако бывшие влюбленные все же сохранили теплые отношения и вместе воспитывают детей.
Сейчас Тоби Магуайру 51 год. Актер поселился в Лос-Анджелесе и ведет довольно тихий и закрытый образ жизни. Правда, иногда он очень сильно привлекает к себе внимание. Это касается его романов со значительно младшими моделями, о которых активно сплетничают.
Уиллем Дефо (ученый-злодей Норман Озборн, он же Зеленый Гоблин)
Американский актер Уиллем Дефо сыграл в фильме «Человек-паук» роль главного антагониста — ученого Нормана Озборна, по совместительству злодея Зеленого Гоблина. Когда картина снималась, артисту было 45 лет.
На съемочную площадку знаменитость уже пришел известным актером. Мировое признание артисту принесло роль в фильме «Последнее искушение Христа». Также Уиллем Дефо играл в таких известных картинах, как «Тень вампира», «Ван Гог. На пороге вечности», «Маяк», «Проект „Флорида“», «Антихрист» и другие.
Личную жизнь актер тщательно скрывает. Однако некоторые подробности все же известны. В частности, в течение 27 лет он находился в отношениях с Элизабет ЛеКомпт, которая родила ему сына Джека. Хотя пара и была долго вместе, но официальный брак не заключала.
В 2004 году Уиллем Дефо закрутил роман с младшей на 20 лет режиссером Джадой Колагранде. В 2005 году пара поженилась.
Сейчас Уиллему Дефо 71 год. Актер ведет довольно закрытый образ жизни. В 2018 году он получил итальянское гражданство. Вместе с супругой артист живет либо на ферме под Римом, либо в городской квартире. В США актер возвращается по рабочим делам.
Кирстен Данст (возлюбленный Человека-паука — Мэри Джейн Уотсон)
Американская актриса Кирстен Данст сыграла роль Мэри Джейн в фильме «Человек-паук», когда ей было всего 19 лет.
На съемки в супергеройском кино артистка уже пришла с весомой фильмографией за плечами. Она успела сыграть роли в таких известных фильмах, как «Интервью с вампиром», «Джуманджи». После «Человека-паука» карьера Кирстен Данст улетела вверх. Она снялась в лентах «Вечное сияние чистого разума», «Мария-Антуанетта», «Меланхолия», «В раках пса», «Восстание Штатов» и многие другие.
У Кирстен Данст было несколько громких романов. Артистка встречалась с коллегами Джейком Джилленхолом, Гарретом Хедлундом и музыкантом Джонни Борреллом.
Сейчас звезде Голливуда 44 года. Знаменитость проживает в браке с актером Джесси Племонсом, от которого родила сыновей Энниса и Джеймса.
Джеймс Франко (лучший друг Человека-паука и сын главного злодея — Гарри Озборн)
Американский актер Джеймс Франко в фильме «Человек-паук» сыграл роль Гарри Озборна. На момент съемок артисту было 23.
Роль в картине «Человек-паук» принесла юному актеру безумную славу. После этого он также сыграл в таких картинах, как «127 часов», за которую получил «Оскар», «Горе-творец», «Ананасовый экспресс», «С востока на запад» и многие другие.
В 2018 вокруг актера разгорелся громкий скандал. Студентки актерской школы Джеймса Франко обвиняли его в домагательствах и неправомерном поведении. Наконец, начался судебный процесс, который закончился в 2021 году. Актер согласился выплатить денежную компенсацию. После суда артист прокомментировал скандал, признав, что у него был интим со студентками, о чем он сожалеет. Также звезда Голливуда признался, что борется с сексуальной зависимостью. Этот шумный скандал повлиял на карьеру актера, из-за чего он практически не снимается в кино.
Сейчас Джеймсу Франко 48 лет. С 2017 года актер находится в отношениях с режиссером Изабель Пакзад.
Клифф Робертсон (дядя Бен Паркер)
Американский актер Клифф Робертсон сыграл роль дяди Человека-паука Бена Паркера, который повторял, что с большой силой приходит и большая ответственность. На момент съемок звезде Голливуда было 78 лет.
На съемочную площадку «Человека-паука» Клифф Робертсон уже пришел уважаемым актером. За его плечами были роли в таких картинах, как “Чарли”, “PT 109”, “Три дня Кондора”, “Лучший мужчина” и многие другие.
Знаменитость также славилась своей честностью, которая едва не стоила ему карьеры. В 1977 году тогдашний глава Columbia Pictures подделал подпись актера. “Влиятельные продюсеры” советовали артисту промолчать, но он обратился в правоохранительные органы. Правда, в индустрии его наказали отказом в работе. Но все же Клифф Робертсон вернулся на большие экраны.
Актер был дважды женат. Он два года прожил в браке с актрисой Синтией Стоун, которая родила ему дочь Стефани. Второй женой знаменитости стала артистка Дина Меррилл. Этот брак длился 23 года. У пары родилась общая дочь Хизер. Хоть супруги и развелись, но сохранили теплые отношения.
К сожалению, 10 сентября 2011 года жизнь Клиффа Робертсона оборвалась в возрасте 88 лет. Артист умер по естественным причинам.
Розмари Харрис (тетя Мэй Паркер)
Британская актриса Розмари Харрис сыграла роль тети Человека-паука Мэй Паркер, когда ей было 74 года.
Трилогия «Человек-паук» принесла артистке безумную мировую славу. Однако она также снималась в таких популярных картинах, как «Том и Вив», «Вкус солнечного света», «Мальчики из Бразилии» и другие.
Личная жизнь Розмари Харрис довольно стабильна. Впервые ее повел под венец актер Клайв Ревилл, однако через три года пара развелась. Вторым мужем знаменитости стал писатель Джон Эль. Пара прожила в счастливом браке более 50 лет — вплоть до смерти возлюбленного артистки, которого не стало в 2018 году. У супругов есть дочь Дженнифер.
19 сентября Розмари Харрис исполнится уже 99 лет. Хоть актриса и не объявляла о выходе на пенсию, но она фактически завершила карьеру и наслаждается тихой жизнью в Нью-Йорке.
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