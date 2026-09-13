"Человек-паук" с Тоби Магуайром: как за 24 года изменились Питер Паркер, Мэри Джейн и другие герои фильма

Герои фильма "Человек-паук"

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В мае 2002 года мир увидел американский супергеройский фильм «Человек-паук», снятый по мотивам комиксов Marvel.

Лента, режиссером которой стал Сэм Рэйми, полюбилась зрителям. В частности, фильм собрал в прокате сумасшедшие 821 млн долларов с бюджетом в 139 млн долларов и стал мировым хитом. Тем временем режиссер не остановился на первой части и снял трилогию.

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Вместе с тем «Человек-паук» сделал звездами таких актеров, как Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кристен Данст, за которыми закрепились известные имена их героев Питер Паркер, Зеленый Гоблин и Мэри Джейн.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 24 года, а именно столько прошло с даты премьеры, изменились исполнители главных ролей и что происходит в их жизни сейчас.

Тоби Магуайр (Питер Паркер, он же Человек-паук)

Главная роль в фильме «Человек-паук» досталась американскому актеру Тоби Магуайру. На момент съемок первой части фильма ему было 26 лет.

Тоби Магуайр в роли Питера Паркера / © скриншот с видео

Роль в фильме «Человек-паук» является одной из самых известных в карьере Тоби Магуайра, обеспечившей его не только мировой славой, но и беззаботным будущим, поскольку принесла немалый гонорар. Однако актер также играл в таких популярных картинах, как «Братья», «Великий Гэтсби», «Жертвуя пешкой» и других.

Тоби Магуайр / © Associated Press

Сейчас артист больше сосредоточен не на игре в фильмах, а именно на продюсировании, так что на больших экранах его можно заметить не так часто. Кроме того, Тоби Магуайр редко снимается по другой причине. Дело в том, что у него довольно сложный характер, поэтому на съемочной площадке с ним тяжело. Более того, из-за этого артист даже чуть не потерял роль во второй части «Человека-паука». Несмотря на это, он все равно остается востребованным актером.

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Тоби Магуайр / © Associated Press

Что же касается личной жизни Тоби Магуайра, то он много лет прожил в браке с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер. У супругов родились дочь Руби и сын Отис. В 2020 году пара неожиданно развелась после 13 лет брака. Причина — непримиримые разногласия и потухшие чувства. Однако бывшие влюбленные все же сохранили теплые отношения и вместе воспитывают детей.

Дженнифер Мейер и Тоби Магуайр / © Associated Press

Сейчас Тоби Магуайру 51 год. Актер поселился в Лос-Анджелесе и ведет довольно тихий и закрытый образ жизни. Правда, иногда он очень сильно привлекает к себе внимание. Это касается его романов со значительно младшими моделями, о которых активно сплетничают.

Тоби Магуайр / © Associated Press

Уиллем Дефо (ученый-злодей Норман Озборн, он же Зеленый Гоблин)

Американский актер Уиллем Дефо сыграл в фильме «Человек-паук» роль главного антагониста — ученого Нормана Озборна, по совместительству злодея Зеленого Гоблина. Когда картина снималась, артисту было 45 лет.

Уиллем Дефо в роли Нормана Озборна / © скриншот с видео

На съемочную площадку знаменитость уже пришел известным актером. Мировое признание артисту принесло роль в фильме «Последнее искушение Христа». Также Уиллем Дефо играл в таких известных картинах, как «Тень вампира», «Ван Гог. На пороге вечности», «Маяк», «Проект „Флорида“», «Антихрист» и другие.

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Уиллем Дефо / © Associated Press

Личную жизнь актер тщательно скрывает. Однако некоторые подробности все же известны. В частности, в течение 27 лет он находился в отношениях с Элизабет ЛеКомпт, которая родила ему сына Джека. Хотя пара и была долго вместе, но официальный брак не заключала.

Уиллем Дефо / © Associated Press

В 2004 году Уиллем Дефо закрутил роман с младшей на 20 лет режиссером Джадой Колагранде. В 2005 году пара поженилась.

Уиллем Дефо и Джада Колагранде / © Associated Press

Сейчас Уиллему Дефо 71 год. Актер ведет довольно закрытый образ жизни. В 2018 году он получил итальянское гражданство. Вместе с супругой артист живет либо на ферме под Римом, либо в городской квартире. В США актер возвращается по рабочим делам.

Уиллем Дефо / © Associated Press

Кирстен Данст (возлюбленный Человека-паука — Мэри Джейн Уотсон)

Американская актриса Кирстен Данст сыграла роль Мэри Джейн в фильме «Человек-паук», когда ей было всего 19 лет.

Кирстен Данст в роли Мэри Джейн / © скриншот с видео

На съемки в супергеройском кино артистка уже пришла с весомой фильмографией за плечами. Она успела сыграть роли в таких известных фильмах, как «Интервью с вампиром», «Джуманджи». После «Человека-паука» карьера Кирстен Данст улетела вверх. Она снялась в лентах «Вечное сияние чистого разума», «Мария-Антуанетта», «Меланхолия», «В раках пса», «Восстание Штатов» и многие другие.

Кирстен Данст / © Associated Press

У Кирстен Данст было несколько громких романов. Артистка встречалась с коллегами Джейком Джилленхолом, Гарретом Хедлундом и музыкантом Джонни Борреллом.

Джейк Джилленхол и Кирстен Данст / © Associated Press

Сейчас звезде Голливуда 44 года. Знаменитость проживает в браке с актером Джесси Племонсом, от которого родила сыновей Энниса и Джеймса.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Associated Press

Джеймс Франко (лучший друг Человека-паука и сын главного злодея — Гарри Озборн)

Американский актер Джеймс Франко в фильме «Человек-паук» сыграл роль Гарри Озборна. На момент съемок артисту было 23.

Слева — Джеймс Франко в роли Гарри Озборна / © скриншот с видео

Роль в картине «Человек-паук» принесла юному актеру безумную славу. После этого он также сыграл в таких картинах, как «127 часов», за которую получил «Оскар», «Горе-творец», «Ананасовый экспресс», «С востока на запад» и многие другие.

Джеймс Франко / © Associated Press

В 2018 вокруг актера разгорелся громкий скандал. Студентки актерской школы Джеймса Франко обвиняли его в домагательствах и неправомерном поведении. Наконец, начался судебный процесс, который закончился в 2021 году. Актер согласился выплатить денежную компенсацию. После суда артист прокомментировал скандал, признав, что у него был интим со студентками, о чем он сожалеет. Также звезда Голливуда признался, что борется с сексуальной зависимостью. Этот шумный скандал повлиял на карьеру актера, из-за чего он практически не снимается в кино.

Джеймс Франко / © Associated Press

Сейчас Джеймсу Франко 48 лет. С 2017 года актер находится в отношениях с режиссером Изабель Пакзад.

Джеймс Франко и Изабель Пакзад / © Associated Press

Клифф Робертсон (дядя Бен Паркер)

Американский актер Клифф Робертсон сыграл роль дяди Человека-паука Бена Паркера, который повторял, что с большой силой приходит и большая ответственность. На момент съемок звезде Голливуда было 78 лет.

Клифф Робертсон в роли дяди Бена / © скриншот с видео

На съемочную площадку «Человека-паука» Клифф Робертсон уже пришел уважаемым актером. За его плечами были роли в таких картинах, как “Чарли”, “PT 109”, “Три дня Кондора”, “Лучший мужчина” и многие другие.

Клифф Робертсон / © Associated Press

Знаменитость также славилась своей честностью, которая едва не стоила ему карьеры. В 1977 году тогдашний глава Columbia Pictures подделал подпись актера. “Влиятельные продюсеры” советовали артисту промолчать, но он обратился в правоохранительные органы. Правда, в индустрии его наказали отказом в работе. Но все же Клифф Робертсон вернулся на большие экраны.

Клифф Робертсон / © Associated Press

Актер был дважды женат. Он два года прожил в браке с актрисой Синтией Стоун, которая родила ему дочь Стефани. Второй женой знаменитости стала артистка Дина Меррилл. Этот брак длился 23 года. У пары родилась общая дочь Хизер. Хоть супруги и развелись, но сохранили теплые отношения.

Дина Меррилл и Клифф Робертсон / © Associated Press

К сожалению, 10 сентября 2011 года жизнь Клиффа Робертсона оборвалась в возрасте 88 лет. Артист умер по естественным причинам.

Клифф Робертсон / © Associated Press

Розмари Харрис (тетя Мэй Паркер)

Британская актриса Розмари Харрис сыграла роль тети Человека-паука Мэй Паркер, когда ей было 74 года.

Розмари Харрис в роли тети Мэй / © скриншот с видео

Трилогия «Человек-паук» принесла артистке безумную мировую славу. Однако она также снималась в таких популярных картинах, как «Том и Вив», «Вкус солнечного света», «Мальчики из Бразилии» и другие.

Розмари Харрис / © Associated Press

Личная жизнь Розмари Харрис довольно стабильна. Впервые ее повел под венец актер Клайв Ревилл, однако через три года пара развелась. Вторым мужем знаменитости стал писатель Джон Эль. Пара прожила в счастливом браке более 50 лет — вплоть до смерти возлюбленного артистки, которого не стало в 2018 году. У супругов есть дочь Дженнифер.

Розмари Харрис с дочерью Дженнифер / © Associated Press

19 сентября Розмари Харрис исполнится уже 99 лет. Хоть актриса и не объявляла о выходе на пенсию, но она фактически завершила карьеру и наслаждается тихой жизнью в Нью-Йорке.

Розмари Харрис / © Associated Press

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала об актерах из фильма «Пятый элемент». Предлагаем посмотреть, как за 29 лет изменились Лилу, Корбен, Плавалагуна и другие герои картины.

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